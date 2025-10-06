Jak wynika z raportu ABSL, na koniec I kw. 2025 r. działało w Polsce prawie 2100 centrów usług biznesowych z 50 krajów. Tylko od stycznia 2024 r. powstało 61 nowych, z czego prawie połowa w IT. Jedną z charakterystycznych cech naszego sektora usług jest jego umiędzynarodowienie. „Ponad 84 proc. miejsc pracy w centrach usług biznesowych tworzą firmy z kapitałem zagranicznym, pochodzące z 50 krajów. Tym samym rośnie wartość eksportu usług biznesowych” – czytamy w raporcie. Z pracy polskich centrów IT korzystają głównie firmy niemieckie, amerykańskie, brytyjskie, holenderskie i szwajcarskie. Wśród największych firm IT działających w naszym kraju, w czołowej dziesiątce – patrząc na przychody ze sprzedaży produktów i usług IT – jest tylko jedna rodzima: Asseco Poland.
Portal No Fluff Jobs podaje, że w pierwszym półroczu liczba ofert dla specjalistów z IT wzrosła o 28 proc. względem pierwszej połowy 2024 r. Rosną też płace, choć zdecydowanie wolniej niż jeszcze kilka lat temu. W pierwszej połowie 2025 r. mediany oferowanych wynagrodzeń wzrosły o 7 proc. w przypadku dolnego przedziału widełek i o 3 proc. w przypadku górnego. Tomasz Bujok, prezes portalu NFJ, wyjaśnia, że dynamika płac w branży jest nieco niższa niż dla ogółu gospodarki ze względu na niepewność, która dotknęła rynek. – Firmy są dużo ostrożniejsze w alokowaniu budżetów i rozpoczynaniu nowych projektów. Widać więc, że wzrosty wynagrodzeń w IT wyhamowały i osiągnęliśmy stan stabilizacji – mówi.
Dodaje, że stawki w Polsce wciąż są atrakcyjne z perspektywy pracodawców – w porównaniu z Europą Zachodnią możemy mówić nawet o średnio dwukrotnie niższych wynagrodzeniach.
90 proc. firm z sektora IT przyznaje, że wykorzystuje AI „do zadań poznawczych”
Według danych IDC Poland polski rynek ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) w 2024 r. urósł o 1 proc. wobec 2023 r. Wartość rynku sprzętu IT w Polsce spadła, ale w górę, o 5 proc., poszła wartość sprzedaży usług IT. I to właśnie ta część branży ma w kolejnych latach rosnąć najmocniej – Polska to obecnie jeden z największych i najbardziej dojrzałych ośrodków nowoczesnych usług w Europie w takich podsektorach jak fin-tech, AI czy zarządzanie bazami danych. W 2023 r. większość przychodów (55 proc.) sektora usług ICT pochodziło właśnie z usług IT.
ABSL wskazuje w raporcie, że na koniec I kw. 2025 r. w centrach usług biznesowych w Polsce zatrudnionych było 489 tys. osób, co oznacza wzrost o 6,2 proc. w ujęciu rocznym. Przewidywania dotyczące kurczenia się popytu na programistów ze względu na rozwój AI okazały się nietrafione. Aczkolwiek 90 proc. firm z sektora przyznaje, że wykorzystuje AI „do zadań poznawczych”, a 74 proc. centrów usług biznesowych używa inteligentnej automatyzacji do przyspieszenia prostych procesów, odblokowując tym samym potencjał pracowników do bardziej rozwijających zadań.
„Specjalizację sektora widać również poprzez zmiany w strukturze zatrudnienia. Rośnie średnia wieku pracowników. Już 46 proc. pracowników w centrach jest w wieku 35+, co odzwierciedla wzrost zapotrzebowania na doświadczone zespoły do obsługi coraz bardziej złożonych funkcji” – pisze w raporcie ABSL.
Bujok potwierdza, że polscy programiści znani są z wysokich umiejętności i wąskich specjalizacji. – Od lat udowadniają, że potrafią nie tylko projektować rozwiązania IT czy wdrażać nowe technologie, ale też tworzyć produkty na światowym poziomie. Od dawna mówi się o Polakach jako o świetnych współpracownikach i ekspertach, którzy sprawdzają się w małych, średnich i dużych organizacjach – wskazuje.
Wraz z pogłębianiem specjalizacji i rosnącą dojrzałością naszego rynku zwiększa się efektywność polskich pracowników. Jak podaje ABSL, wartość eksportu liczona per pracownik na koniec 2024 r. wynosiła 64,3 tys. dol., co oznacza, że od 2016 r. wzrosła o 52,3 proc. Na koniec roku wartość ta przekroczy już 65 tys. dol.
– Polacy doskonale odnajdują się w międzynarodowym środowisku pracy dzięki wysokiej znajomości języka angielskiego oraz doświadczeniu w globalnych organizacjach. Dodatkowo od lat utrzymują się w światowej czołówce programistów według rankingów takich jak HackerRank czy TopCoder – zauważa szef portalu No Fluff Jobs. ©℗
