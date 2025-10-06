Jak wynika z raportu ABSL, na koniec I kw. 2025 r. działało w Polsce prawie 2100 centrów usług biznesowych z 50 krajów. Tylko od stycznia 2024 r. powstało 61 nowych, z czego prawie połowa w IT. Jedną z charakterystycznych cech naszego sektora usług jest jego umiędzynarodowienie. „Ponad 84 proc. miejsc pracy w centrach usług biznesowych tworzą firmy z kapitałem zagranicznym, pochodzące z 50 krajów. Tym samym rośnie wartość eksportu usług biznesowych” – czytamy w raporcie. Z pracy polskich centrów IT korzystają głównie firmy niemieckie, amerykańskie, brytyjskie, holenderskie i szwajcarskie. Wśród największych firm IT działających w naszym kraju, w czołowej dziesiątce – patrząc na przychody ze sprzedaży produktów i usług IT – jest tylko jedna rodzima: Asseco Poland.

Portal No Fluff Jobs podaje, że w pierwszym półroczu liczba ofert dla specjalistów z IT wzrosła o 28 proc. względem pierwszej połowy 2024 r. Rosną też płace, choć zdecydowanie wolniej niż jeszcze kilka lat temu. W pierwszej połowie 2025 r. mediany oferowanych wynagrodzeń wzrosły o 7 proc. w przypadku dolnego przedziału widełek i o 3 proc. w przypadku górnego. Tomasz Bujok, prezes portalu NFJ, wyjaśnia, że dynamika płac w branży jest nieco niższa niż dla ogółu gospodarki ze względu na niepewność, która dotknęła rynek. – Firmy są dużo ostrożniejsze w alokowaniu budżetów i rozpoczynaniu nowych projektów. Widać więc, że wzrosty wynagrodzeń w IT wyhamowały i osiągnęliśmy stan stabilizacji – mówi.