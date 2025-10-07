14 października jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych na mocy Karty nauczyciela. W art. 74 zapisano: „W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych”.

Dzień Edukacji Narodowej nie jest dniem wolnym od pracy dla nauczycieli. W tym dniu w szkołach nie odbywają się lekcje, ale mogą być organizowane uroczyste apele, imprezy, wycieczki lub zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, a nauczyciele są zobligowani do wykonywania swoich obowiązków z tym związanych.

Ponieważ w tym roku 14 października wypada we wtorek, w części szkół zajęć dydaktyczno-wychowawczych może nie być także w poniedziałek, o ile w tym dniu szkoła korzysta z tzw. dnia do dyspozycji dyrektora szkoły.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor szkoły lub placówki może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych, czyli tzw. dni do dyspozycji dyrektora. W rozporządzeniu zapisano, że mogą być one ustalone np. w dni egzaminów zewnętrznych (egzamin ósmoklasisty, matura, egzaminy zawodowe), w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy lub w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki albo potrzebami społeczności lokalnej.

W szkołach podstawowych w roku szkolnym jest maksymalnie osiem dni do dyspozycji dyrektora szkoły. W szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia, szkołach policealnych i centrach kształcenia zawodowego) – maksymalnie do 10 dni, a w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy – maksymalnie do 4 dni.

O terminach wykorzystania tych dni decyduje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w razie jej braku – rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Ustalone terminy dla danego roku szkolnego muszą do 30 września zostać podane do wiadomości nauczycielom, rodzicom i uczniom.

W dodatkowe dni wolne szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych i poinformowania rodziców o możliwości przyjścia do szkoły i udziału w nich dzieci.