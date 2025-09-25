- Będą to pojazdy Legwan w różnych wersjach. To pokazuje, że współpraca, którą proponuje prezes Leszkiewicz pomiędzy Rosomakiem, Jelczem, Autosanem wydaje się jak najbardziej zasadna. To jest coś, co powinniśmy rozwijać. (…) To jest budowa siły polskiej gospodarki. Przemysł zbrojeniowy musi być kołem napędowym polskiej gospodarki. (…) 1 sierpnia br. byliśmy tutaj wszyscy razem z naszymi koreańskimi partnerami w Bumarze-Łabędy. Zdecydowaliśmy, że będzie produkcja spolonizowanej wersji czołgu K2. 180 czołgów zamówiono wtedy dla polskiego wojska, podpisaliśmy takie zobowiązanie. Ten proces się rozwija. (…) Śląsk może stać się i powinien, moim zdaniem, stać się centrum przemysłu zbrojeniowego w Polsce - mówił wicepremier W. Kosiniak-Kamysz.

W toku obowiązywania umowy ramowej będą zawierane kontrakty wykonawcze na dostawę rodziny pojazdów, w tym: lekkich pojazdów rozpoznawczych, samochodów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności, pojazdów terenowych 4x4, warsztatów technicznych i pojazdów na bazie platformy KIA LTV, wraz z pakietami logistycznym i szkoleniowym.

- Rosomak, ale i Legwan może stać się produktem eksportowym. Liczę na was, liczę na całą załogę. Wiem, że jesteście specjalistami najwyższej klasy, że macie swoje doświadczenie i energię młodości. Dziękuję zarządowi za dobrą ofertę i takie wsłuchiwanie się też w nasz głos. (…) Ukraina. Implementacja doświadczeń z Ukrainy powoduje, że musi być elastyczność w umowach, które podpisujemy. Bo systemy, które były aktualne wczoraj szybko się zmieniają. Musimy być bardzo gotowi, aby szybko implementować nowe rozwiązania. (…) Żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach. Ludzie się obawiają o swoją przyszłość, zastanawiają się, co będzie jutro. Takie kontrakty, miejsca pracy, ale też stawianie na polskich dostawców, niezależność łańcucha dostaw są gwarancją bezpieczeństwa. Nie tylko ja na was bardzo liczę, nie tylko my liczymy, jako rząd na firmy Rosomak, na PGZ, na terminowe dostawy dla wojska, ale przede wszystkim nasi obywatele na to liczą

- dodał szef MON.

Pakiety logistyczne będą dostosowane do konfiguracji pojazdów, w szczególności do urządzeń i wyposażenia specjalistycznego oraz narzędzi umożliwiających wykonanie obsług i napraw w zakresie i na zasadach wskazanych w przyszłych umowach wykonawczych.

Pakiety szkoleniowe obejmą szkolenie personelu Sił Zbrojnych RP oraz dostarczenie wyposażenia baz szkoleniowych i materiałów szkoleniowych, umożliwiających prawidłowe, nieprzerwane i bezpieczne korzystanie z pojazdów.

***

Lekki Pojazd Rozpoznawczy przewidziany do prowadzenia rozpoznania patrolowego, transportu żołnierzy wraz z wyposażeniem indywidualnym i specjalistycznym bez lub w styczności z ugrupowaniem przeciwnika, w każdych warunkach atmosferycznych, w dzień i w nocy, przy braku długotrwałego zaopatrywania.

Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności przewidziany do realizacji zadań transportowych przez jednostki wojskowe w zakresie przewozu ludzi i sprzętu oraz zabezpieczenia działań w czasie działań bojowych, jak i w czasie pokoju.

Pojazd terenowy 4x4 przewidziany jest do realizacji zadań wsparcia i zabezpieczenia batalionów czołgowych wyposażonych w czołgi K2PL.

Warsztat techniczny na samochodzie przewidziany do realizacji zadań rozpoznania technicznego w czasie działań bojowych, jak i w czasie pokoju.

W zakresie pojazdów na bazie platformy Kia LTV specyfikacja zostanie określona zgodnie z zapotrzebowaniem Sił Zbrojnych RP na etapie umów wykonawczych.