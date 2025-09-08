Pierwszy pociąg z kontenerami wypełniony towarami z Europy Środkowo-Wschodniej wyruszył dziś z terminalu przeładunkowego na Marywilskiej w Warszawie do Chin. To efekt współpracy między PKP Cargo Connect – spółki córki PKP Cargo i Henan Zhongyu International Port Group- chińskiego operatora towarowego. – Z tym operatorem współpracujemy od dłuższego czasu. Dotychczas kontenery transportowane koleją były wyładowane towarami tylko w drodze z Azji do Europy. Teraz po raz pierwszy zorganizowaliśmy wspólnie połączenie, dzięki któremu kontenery będą wywozić towary z Europy do Dalekiej Azji – mówi Mateusz Izydorek vel Zydorek z Biura Marketingu spółki PKP Cargo Connect.

Towary z Europy po torach wyjadą do Chin

We wrześniu wyjadą trzy pociągi do Chin. Po dopięciu szczegółów obie strony zakładają, że składy regularnie będą kursować co kilka dni między Warszawą a Chinami.Do terminala warszawskiego na Żeraniu ciężarówkami będą przyjeżdżały towary z Niemiec, Czech, Litwy czy różnych regionów Polski. W stolicy odbędzie się przeładunek na tory. Do Azji będą wywożone m.in. polskie buty, komponenty samochodowe lepszych marek z polskich fabryk czy czeskie piwo. Przejazd do Chin po torach zajmie 11 -13 dni. Choć dla spedytorów może być nieco droższy niż transport drogą morską, to jednocześnie podróż będzie trwała blisko trzy razy krócej.

Władze PKP Cargo Connect liczą, że współpraca z chińskim partnerem pozwoli rozwinąć skrzydła należącemu do tej spółki terminalowi przeładunkowemu w Warszawie. Jest tu miejsce na rozbudowę do o kolejne dźwigi i suwnice do ładowania kontenerów.

Nowy Jedwabny Szlak wraca do łask

Uruchomione połączenie ma też szansę rozwinąć przewozy na Nowym Jedwabnym Szlaku, którego główna trasa prowadzi przez terminal w Małaszewiczach koło Terespola przy granicy polsko-białoruskiej. Po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie w 2022 znaczenie tego szlaku zmalało. Teraz jednak znowu rośnie jego rola. Terminale przy granicy z Białorusią już kilka lat temu zaczęły się zapychać. Niedawno Bruksela uznała, że nie da pieniędzy na ich rozbudowę.

Wielką inwestycję pozwalające zwiększyć przepustowość tego przejścia szykowała należąca do PKP Cargo spółka Cargotor. Od dłuższego czasu planowane jest przejęcie tej ostatniej przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe, która ma się zająć rozbudową terminali przy granicy z Białorusią. Według ostatniego komunikatu giełdowego PKP Cargo do przejścia Cargotoru pod skrzydła PKP PLK ma dojść do końca września.