Znana jest już wysokość składki zdrowotnej na 2025 r. dla ryczałtowców, więc wiemy też, ile mogą jej odjąć od podatku. Ci, którzy wybiorą liniowy PIT, zaoszczędzą 632,10 zł

Wszystko to ma znaczenie przy wyborze formy opodatkowania na 2025 r. Jest jeszcze trochę czasu na decyzję, bo termin mija 20 lutego br. Przy kalkulowaniu warto jednak wziąć pod uwagę również to, ile uda się zaoszczędzić na składce zdrowotnej.

Nie mogą jej odejmować od podatku osoby, które rozliczają się z fiskusem według skali podatkowej. Ale w zamian przysługuje im kwota dochodu wolna od podatku (30 tys. zł dochodu rocznie), do czego prawa nie mają ani liniowcy, ani ryczałtowcy.

Liniowy PIT. Co można zrobić ze składką zdrowotną

Ten, kto wybierze na ten rok liniowy 19-proc. PIT, ma do wyboru:

zaliczać składkę zdrowotną do kosztów uzyskania przychodów (na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 58 ustawy o PIT) lub

odliczać składkę zdrowotną od dochodu (na podstawie art. 30c ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT).

W obu przypadkach roczny limit odliczenia jest taki sam – w 2025 r. wynosi on 12 900 zł (zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów z 17 grudnia 2024 r., M.P. poz. 1084).

Bardziej opłaca się zaliczać składkę zdrowotną do kosztów uzyskania przychodu. Składka jest bowiem liczona od dochodu ustalonego w ten sposób, że od przychodów z działalności gospodarczej odejmuje się koszty ich uzyskania oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Stąd prosty wniosek: im niższy dochód, tym niższa podstawa wymiaru składki zdrowotnej.

Korzyść z zaliczenia składki zdrowotnej do kosztów podatkowych wynosi więc 632,10 zł (12 900 zł x 4,9 proc.).

Takiego efektu nie osiągniemy, gdy odejmiemy składkę zdrowotną od dochodu, bo wtedy dochód mamy wyliczony bez pomniejszenia go o składkę. Co więcej, zaliczenie składki zdrowotnej do kosztów może skutkować tym, że słabo zarabiający przedsiębiorca zamiast dochodu wykaże podatkową stratę (tak jest wtedy, gdy koszty przewyższają dochód). Co prawda nie uniknie minimalnej składki zdrowotnej, ale będzie miał podatkową stratę, o którą obniży swój podatkowy dochód w kolejnych latach (oczywiście pod warunkiem, że będzie go miał).

Ryczałt od przychodów

Ryczałtowcy nie mają wyboru. Oni mogą tylko odjąć połowę składki zdrowotnej od przychodu. Od minionej środy wiemy już, ile składki zapłacą w 2025 r. Pisaliśmy o tym w artykule „Ryczałtowcy już wiedzą, ile zapłacą na zdrowie” (DGP nr 15/2025).

Przypomnijmy, że wysokość składki zależy od tego, jakie roczne przychody ma ryczałtowiec. Z nowych wskaźników wynika, że w tym roku zapłaci on:

461,66 zł miesięcznie – gdy jego roczne przychody nie przekraczają 60 tys. zł,

769,43 zł miesięcznie (8549,18 zł x 9 proc.) – gdy jego roczne przychody przekraczają 60 tys. zł, ale nie są wyższe niż 300 tys. zł,

1384,97 zł miesięcznie (15 388,52 zł x 9 proc.) – gdy jego roczne przychody przekraczają 300 tys. zł.

Od podatkowego przychodu można odliczyć połowę składki, ale faktyczna korzyść z tego odliczenia jest dużo mniejsza, bo wynosi od 8,5 do 17 proc. tej połowy. Wszystko zależy od tego, jaką część swoich przychodów ryczałtowiec oddaje fiskusowi (według jakiej stawki płaci podatek). Ile konkretnie wynosi oszczędność – pokazujemy w tabeli 2.

Karta podatkowa

Odliczenie składki przysługuje też przedsiębiorcom, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej. U nich zasady są jeszcze inne – pomniejszają oni podatek (nie dochód, bo go nie wykazują) o 19 proc. składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w danym roku.

Ale takich osób jest coraz mniej, bo w tej formie mogą rozliczać się z fiskusem tylko ci, który wybrali kartę w 2021 r. i przez następne lata kontynuowali ten sposób rozliczeń. Jeśli ktoś stracił prawo do karty lub w ogóle z niej nie korzystał, nie może już złożyć wniosku o opodatkowanie w tej formie. Tak wynika z art. 65 ust. 1 ustawy zwanej potocznie Polskim Ładem (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.). ©℗

Tabela 1. Składka zdrowotna u ryczałtowców w 2025 r.

Roczne przychody ryczałtowcaRoczne przychody ryczałtowcaRoczne przychody ryczałtowca Miesięczna składka zdrowotnaMiesięczna składka zdrowotnaMiesięczna składka zdrowotna nie przekraczają 60 tys. złnie przekraczają 60 tys. złnie przekraczają 60 tys. zł 461,66 zł461,66 zł461,66 zł przekraczają 60 tys. zł, ale nie są wyższe niż 300 tys. złprzekraczają 60 tys. zł, ale nie są wyższe niż 300 tys. złprzekraczają 60 tys. zł, ale nie są wyższe niż 300 tys. zł 769,43 zł769,43 zł769,43 zł przekraczają 300 tys. złprzekraczają 300 tys. złprzekraczają 300 tys. zł 1384,97 zł1384,97 zł1384,97 zł

Tabela 2. Korzyści ryczałtowców z odliczania w 2025 r. połowy składki zdrowotnej

Roczne przychody ryczałtowcaRoczne przychody ryczałtowcaRoczne przychody ryczałtowca Połowa miesięcznej składki zdrowotnejPołowa miesięcznej składki zdrowotnejPołowa miesięcznej składki zdrowotnej Skutek odliczenia od przychodu połowy miesięcznej składki zdrowotnej – w zależności od stawki ryczałtuSkutek odliczenia od przychodu połowy miesięcznej składki zdrowotnej – w zależności od stawki ryczałtuSkutek odliczenia od przychodu połowy miesięcznej składki zdrowotnej – w zależności od stawki ryczałtu 8,5 proc.8,5 proc.8,5 proc. 12 proc.12 proc.12 proc. 14 proc.14 proc.14 proc. 15 proc.15 proc.15 proc. 17 proc.17 proc.17 proc. nie przekraczają 60 tys. złnie przekraczają 60 tys. złnie przekraczają 60 tys. zł 461,66 zł : 2 = 230,83 zł461,66 zł : 2 = 230,83 zł461,66 zł : 2 = 230,83 zł 19,62 zł19,62 zł19,62 zł 27,70 zł27,70 zł27,70 zł 32,32 zł32,32 zł32,32 zł 34,62 zł34,62 zł34,62 zł 39,24 zł39,24 zł39,24 zł przekraczają 60 tys. zł, ale nie przekraczają 300 tys. złprzekraczają 60 tys. zł, ale nie przekraczają 300 tys. złprzekraczają 60 tys. zł, ale nie przekraczają 300 tys. zł 769,43 zł : 2 = 384,72 zł769,43 zł : 2 = 384,72 zł769,43 zł : 2 = 384,72 zł 32,70 zł32,70 zł32,70 zł 46,17 zł46,17 zł46,17 zł 53,86 zł53,86 zł53,86 zł 57,71 zł57,71 zł57,71 zł 65,40 zł65,40 zł65,40 zł przekraczają 300 tys. złprzekraczają 300 tys. złprzekraczają 300 tys. zł 1384,97 zł : 2 = 692,48 zł1384,97 zł : 2 = 692,48 zł1384,97 zł : 2 = 692,48 zł 58,86 zł58,86 zł58,86 zł 83,10 zł83,10 zł83,10 zł 96,95 zł96,95 zł96,95 zł 103,87 zł103,87 zł103,87 zł 117,72 zł117,72 zł117,72 zł