Resorty: obrony, cyfryzacji i nauki oraz uczelnie mają zrzucić się na ufundowanie nowego instytutu rozwijającego sztuczną inteligencję. Liderem ma być prof. Piotr Sankowski. Krzysztof Gawkowski zapowiedział też zmiany w samym NCBR.

– Naszym celem jest powołanie Instytutu Badawczego, który zajmie się szerokim zakresem tematów związanych ze sztuczną inteligencją – mówił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w czasie środowej konferencji prasowej. To rozwiązanie, które ma uspokoić sytuację wokół ośrodka badawczego IDEAS NCBR.

Przypomnijmy: od tygodnia trwa dyskusja wokół tej spółki zajmującej się sztuczną inteligencją. W ubiegłą środę rada nadzorcza wybrała nowego prezesa. Dotychczasowy kierownik, prof. Piotr Sankowski przegrał konkurs z dr hab. Grzegorzem Borowikiem. Ten drugi ostatnio pracował w NASK, od grudnia kierował zespołem trzyosobowym Zakładem zastosowań sztucznej inteligencji w cyberbezpieczeństwie. Sankowski został natomiast zaliczony przez Uniwersytet Stanforda do 2 proc. najlepszych naukowców na świecie.

Decyzja wywołała oburzenie środowiska naukowego. Skutkowała rezygnacją wszystkich członków Rady Naukowej IDEAS NCBR oraz wieloma listami otwartymi do premiera Donalda Tuska.

IDEAS Instytut Badawczy

Jak słyszymy w otoczeniu Wieczorka, pomysł na nowy instytut badawczy to sposób, by na czysto załatwić sprawę przejęcia spółki przez Borowika. Jak pisaliśmy w DGP, sprawa obciążyła Lewicę, ale też cały gabinet Tuska. Warto zaznaczyć, że to drugie podejście do rozwiązania problemu. Na pierwsze, które zakładało powrót Sankowskiego na stanowisko kierownika zakładu, profesor się nie zgodził.

Według nowej koncepcji pieniądze na instytut mają wyłożyć Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Obrony Narodowej. Ze strony uczelni w przedsięwzięciu wezmą udział co najmniej Uniwersytet Warszawski oraz Politechnika Warszawska (przedstawiciele obu uczelni brali udział w spotkaniu dotyczącym powołania instytutu badawczego). Jak nieoficjalnie słyszymy rektor UW, prof. Alojzy Nowak od początku stanął za Sankowskim, nieprzypadkowo profesor miał wykład otwierający wykład otwierający rok akademicki na tej uczelni.

W zamyśle polityków nowy instytut w przyszłości ma wchłonąć obecną spółkę IDEAS NCBR. Jak mówi DGP Sankowski, będzie przekonywał członków zespołów badawczych, którzy dziś zatrudnieni są w IDEAS NCBR, żeby pozostali w pracy do czasu przekształcenia.

Jak nieoficjalnie słyszymy nowa jednostka ma mieć finansowanie na co najmniej takim samym poziomie jak spółka. Duże finansowe nadzieje wiązane są z udziałem MON w przedsięwzięciu.

„Nie widzę konfliktu”

Na środowej konferencji prasowej pytaliśmy ministra Dariusza Wieczorka m.in. o kontrowersje związane z wyłonieniem następcy Sankowskiego. Rada nadzorcza podjęła decyzję, że kierować IDEAS NCBR będzie dr hab. Grzegorz Borowik. Jest prodziekanem ds. kierunku informatyka na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Tej samej, na której katedrą kieruje członek rady nadzorczej - dr Piotr Wróblewski. - Nie widzę tu żadnego konfliktu interesów – ocenił Minister Dariusz Wieczorek.

- Tak, jestem zaskoczony dlaczego poprzednia rada nadzorcza nie chciała tego konkursu ogłosić. Poprzednia kadencja kończyła się 30 czerwca. Obowiązkiem rady nadzorczej było ogłoszenie konkursu. Nie zrobiono tego, w związku z tym dyrektor NCBR zareagował na to po to, żeby ogłosić nowy konkurs – mówił Wieczorek. – Gdyby konkurs ogłoszono w kwietniu, to by nie było problemu.

Jak słyszymy od pracowników spółki, nowy dyrektor rozpoczął pracę 1 października. „Pracujemy dalej” – miał powiedzieć.

„Pytajcie Gzika”

Poza przebiegiem konkursu, największe kontrowersje wzbudziło zachowanie ministra Macieja Gduli spytaliśmy współprzewodniczącego Lewicy. W weekend to Gdula wprowadzał w mediach społecznościowych narrację o tym, że zmiany w IDEAS NCBR były potrzebne, bo spółka miała 28 mln zł straty. W mediach społecznościowych naukowcy domagali się jego dymisji.

Pytany o sprawę współprzewodniczący Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, powiedział, że „sprawy Gduli nie obserwuje” i w sprawie jego losu odesłał nas do ministra Wieczorka. Czarzasty zwrócił też uwagę, że IDEAS NCBR jest spółką zależną Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które z kolei nadzoruje w MNiSW minister Marek Gzik (KO). I to tam, zdaniem Czarzastego, należy szukać odpowiedzi.

Jak jednak słyszymy od innych polityków Lewicy, wiceminister Gdula jest już na cenzurowanym. Jego wypowiedzi na temat Sankowskiego stały się bowiem dla formacji potężnym obciążeniem. Jak wynika z analiz mediów społecznościowych przygotowywanych przez Europejski Kolektyw Analityczny ResFutura, za sprawą wiceministra, sprawa IDEAS NCBR jest od niemal tygodnia jednym z najważniejszych tematów w lewicowej bańce. A sentyment komentarzy jest jednoznacznie negatywny.

Gawkowski: będzie reforma NCBR

Gawkowskiego pytaliśmy również o list, który w marcu do premiera Donalda Tuska napisali trzej profesorowie: prof. Maciej Żylicz (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej), prof. Piotr Sankowski (MIM UW) i prof. Aleksander Mądry (MIT). Przedstawili w nim premierowi koncepcję kompleksowej reformy NCBR. Jak czytamy, miała uniemożliwić „dostęp do funduszy firmom-krzakom, podmiotom tworzonym specjalnie pod konkurs”.

- NCBR nie powinien wyglądać jak za czasów Prawa i Sprawiedliwości – przyznał Gawkowski. Dariusz Wieczorek zapewnił, że od 1 stycznia NCBR powinien mieć już nową strukturę.