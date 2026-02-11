„Misja Arctic Sentry podkreśla zaangażowanie Sojuszu w ochronę swoich członków i utrzymanie stabilności w jednym z najbardziej strategicznych i wymagających środowiskowo obszarów świata. Wykorzysta siłę NATO do ochrony naszego terytorium i zapewnienia bezpieczeństwa Arktyki i Dalekiej Północy” – ocenił dowódca sił NATO w Europie, generał Sił Powietrznych USA Alexus G. Grynkewich, cytowany w komunikacie Sojuszu.

Spotkanie Trump–Rutte impulsem dla działań NATO

Jak podało NATO, misja jest następstwem spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, które odbyło się w zeszłym miesiącu w Davos w Szwajcarii. Obaj przywódcy uzgodnili, że Sojusz powinien wspólnie wziąć na siebie większą odpowiedzialność za obronę regionu, biorąc pod uwagę aktywność wojskową Rosji i rosnące zainteresowanie Chin tym regionem.

ACO będzie wykorzystywać misję Arctic Sentry do scalania działań członków Sojuszu w Arktyce w jedno "podejście operacyjne", co ma wzmocnić obecność NATO w tym regionie. Działania te obejmują między innymi duńskie ćwiczenia Arctic Endurance, serię wielodomenowych ćwiczeń mających na celu wzmocnienie zdolności Sojuszu do działania w regionie, oraz zbliżające się norweskie ćwiczenia Cold Response, na które już zaczęły przybywać wojska całego NATO.

Dowodzenie operacją Arctic Sentry przejmie JFC Norfolk

Operacją Arctic Sentry będzie dowodzić Dowództwo Sił Połączonych w Norfolk (JFC Norfolk), którego obszar odpowiedzialności od grudnia obejmuje cały ten region.

- Norfolk stanowi pomost między Ameryką Północną a Europą, broniąc strategicznych punktów styku między dwoma kontynentami i nie tylko – powiedział Grynkewich.

Grenlandia, stanowiąca autonomiczną część Danii, stała się w styczniu przedmiotem ostrego sporu dyplomatycznego między Stanami Zjednoczonymi, których prezydent deklarował zamiar przejęcia wyspy, a Danią i kilkoma popierającymi ją krajami NATO.

Donald Trump ogłosił jednak w drugiej połowie stycznia na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, że mimo swoich wcześniejszych zapowiedzi nie wprowadzi dodatkowych ceł na towary z ośmiu państw europejskich, które wysłały delegacje wojskowe na Grenlandię.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)