We wtorek o godz. 8 rano otwarto wyczekiwaną drogę na północy Polski. To drugi i jednocześnie ostatni, brakujący odcinek Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, czyli drogi S7 między Żukowem a węzłem Gdańsk Południe. Nowa trasa odciąży starą obwodnicę biegnącą obrzeżami Trójmiasta, która często się korkuje. Ułatwiona zostanie zwłaszcza podróż dla jadących tranzytem z centrum czy z południa Polskie dalej w kierunku Władysławowa, Łeby czy Słupska. Jednocześnie to kolejna dobra wiadomość dla mieszkańców i odwiedzających Pomorze. Już od wczoraj kierowcy mogą korzystać z blisko 50-kilometrowego odcinka drogi S6 z Koszalina do Słupska.

Kiedy będzie gotowa cała trasa S6?

Tym samym budowa prowadzącej wzdłuż wybrzeża trasy ekspresowej zmierza powoli do końca. Wiosną przyszłego roku ma być otwarty ostatni odcinek ze Słupska do okolic Lęborka. Wtedy kierowcy będą mogli korzystać z całej trasy S6 między Szczecinem i Trójmiastem.

Z kolei dziś w południe otwarty zostanie nowy odcinek trasy szybkiego ruchu na Mazowszu. Chodzi o kolejny 10-kilometrowy odcinek autostrady A2 do węzła Siedlce Wschód. Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że trwa walka o otwarcie przed końcem grudnia dalszego 50-kilometrowego odcinka A2 do Białej Podlaskiej.

Otwierają odcinek trasy S19

Również dzisiaj ma być otwarty fragment trasy S19 między Rzeszowem a granicą ze Słowacją. Chodzi 20-kilometrowy odcinek z Dukli do Krosna. Trwa już budowa pozostałych części ekspresówki na południe od stolicy Podkarpacia. Większość z nich ma być udostępnionych za ok. trzy lata. Ostatni fragment z tunelami między Strzyżowem i Krosnem zostanie udostępniony w 2031 roku.

Z kolei 30 grudnia kierowcy zaczną korzystać z fragmentu S19 na północy kraju – między Sokółką i Kuźnicą Białostocką w pobliżu otwartego ponownie po kilku latach przerwy przejścia granicznego z Białorusią. Łącznie w 2025 roku GDDKiA powinna otworzyć ponad 400 km nowych dróg. Oznacza to, że w ostatnich latach utrzymuje się dobre tempo inwestycji na drogach, które jest uznawane za jedno z najszybszych w Europie.