Jak wynika z danych MEN w bieżącym roku szkolnym w zajęciach z edukacji zdrowotnej uczestniczyło 920 925 uczniów, czyli około 30 proc. wszystkich uprawnionych. "Dane z prawie 100 proc. szkół pokazują, że najwięcej uczestników jest w szkołach podstawowych - 804 539 uczniów (40,36 proc. uprawnionych), w liceach ogólnokształcących 55 003 (10,08 proc.), a w technikach 30 729 (7,78 proc.), w branżowych szkołach I stopnia 27457 (14,40 proc.), szkołach artystycznych 3083 (18, 33 proc.)" - informuje resort.

Program edukacji zdrowotnej: Sprawdzamy co się w nim znajduje

W większości miast na zajęcia z edukacji zdrowotnej chodzi od 20 proc. do 35 proc. uczniów. Frekwencja w poszczególnych województwach kształtuje się następująco:

Dolnośląskie - 69 317 uczniów (29,90 proc.)

Kujawsko-Pomorskie - 60 403 (37,26 proc.)

Lubelskie - 34 362 (21,72 proc.)

Lubuskie - 31 378 (38,31 proc.)

Łódzkie - 61 646 (32,66 proc.)

Małopolskie - 65 385 (22,27 proc.)

Mazowieckie - 128 639 (25,80 proc.)

Opolskie - 22 576 (32,30 proc.)

Podkarpackie - 28 804 (17,19 proc.)

Podlaskie -18 749 (21,53 proc.)

Pomorskie - 62 045 (29,51 proc.)

Śląskie - 111 283 (31,70 proc.)

Świętokrzyskie - 25 054 (28,54 proc.)

Warmińsko-Mazurskie - 34 332 (32,00 proc.)

Wielkopolskie - 122 054 (38,59 proc.)

Zachodniopomorskie - 44 883 (34,60 proc.)

Edukacja zdrowotna zamiast wychowania do życia w rodzinie

Nowy przedmiot pojawił się w szkołach od września i zastąpił wychowanie do życia w rodzinie. Jest nauczany w szkołach podstawowych (klasy IV-VIII) i ponadpodstawowych (klasy I-III).

Przypomnijmy, że wprowadzeniu edukacji zdrowotnej do szkół towarzyszyły liczne kontrowersje. Początkowo planowano, że przedmiot będzie obowiązkowy, jednak ostatecznie zrezygnowano z tego rozwiązania. Powodem były elementy dotyczące zdrowia seksualnego, które znalazły się w programie nauczania. Politycy PiS, Konfederacji oraz przedstawiciele środowisk prawicowych argumentowali, że przekazywanie takich treści przez nauczycieli może naruszać konstytucyjną zasadę pierwszeństwa rodziców w wychowaniu dzieci. W efekcie ministerstwo edukacji, kierowane przez Barbarę Nowacką, zdecydowało, że zajęcia będą miały charakter fakultatywny. O ich dalszym kształcie zdecyduje MEN.