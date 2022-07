Na powiecie spoczywają różne zadania związane z drogami powiatowymi. W celu ich realizacji powiat musi rzecz jasna ponosić wydatki na różne cele, a takimi mogą być m.in. pojazdy wykorzystywane w utrzymaniu dróg czy też pomocne w ich naprawie. Założenie to ma uzasadnienie, gdyż jak wynika z zadanego pytania, powiat zawarł umowę leasingu na wspomniany ciągnik z przyczepą. Powstała jednak wątpliwość związana z klasyfikowaniem wydatków powiatu na zapłatę odsetek od rat leasingowych. Podana klasyfikacja budżetowa w postaci: dział 600 („Transport i łączność”), rozdział 60014 („Drogi publiczne powiatowe”) oraz par. 6150 („Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego”) – nie będzie jednak prawidłowym rozwiązaniem. Adekwatną klasyfikacją będzie: dział 757 („Obsługa długu publicznego”), rozdział 75702 („Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”) i par. 804 ( „Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy”).