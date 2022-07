Artykuł 54 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217; ost.zm. Dz.U. z 2020 r., poz. 2123; dalej: u.r.) jednoznacznie wskazuje, że jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego raport ten dotyczy. Ponadto o takich zdarzeniach powinna powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał. Przy czym nie ma tu znaczenia, że zostało ono przygotowane w formie elektronicznej i podpisane elektronicznie. Postępowanie w oby przypadkach jest nadal takie samo.