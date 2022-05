Wytwarzane produkty przed ich przekazaniem do własnych sklepów i sprzedażą finalnym nabywcom mogą być poddawane obróbce obcej zlecanej podwykonawcom przedsiębiorstwa produkcyjnego. Wtedy trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 6 i ust. 3 ustawy o rachunkowości wyroby gotowe wycenia się na dzień bilansowy według kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto. Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Przy czym koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją i inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny. Do uzasadnionej – odpowiedniej do okresu wytwarzania produktu – części kosztów pośrednich zalicza się zmienne pośrednie koszty produkcji oraz tę część stałych pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Za normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych uznaje się zaś przeciętną, zgodną z oczekiwaniami w typowych warunkach, wielkość produkcji za daną liczbę okresów lub sezonów, przy uwzględnieniu planowych remontów. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie kosztu wytworzenia produktu, jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży netto takiego samego lub podobnego produktu, pomniejszonej o przeciętnie osiągany przy sprzedaży produktów zysk brutto ze sprzedaży, a w przypadku produktu w toku także z uwzględnieniem stopnia jego przetworzenia. Z kolei na dzień powstania produkty gotowe należy ująć w księgach rachunkowych według kosztów ich wytworzenia (art. 28 ust. 11 ustawy o rachunkowości). Ponadto produkty gotowe mogą być ujmowane – na dzień ich wytworzenia – w księgach rachunkowych w cenach przyjętych do ewidencji, z uwzględnieniem różnic między tymi cenami a rzeczywistymi kosztami ich wytworzenia. Na dzień bilansowy wartość produktów gotowych, wyrażoną w cenach ewidencyjnych, należy doprowadzić do poziomu kosztów wytworzenia nie wyższych jednak od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Nie dotyczy to produktów gotowych, jeżeli do ich ewidencji stosuje się koszty planowane, w tym normatywne, zaś różnice między planowanymi a rzeczywistymi kosztami wytworzenia są nieznaczne. Stosowane do wyceny produktów na dzień bilansowy planowane koszty wytworzenia nie mogą być wyższe od cen ich sprzedaży netto (art. 34 ust. 2 ustawy o rachunkowości).