PayPal to międzynarodowy system pozwalający na dokonywanie przez internet natychmiastowych płatności na rzecz zarejestrowanych w nim użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym. By z niego skorzystać, należy najpierw w serwisie PayPal utworzyć internetowe konto powiązane z adresem e-mailowym, które następnie należy zasilić środkami ze swojego rachunku bankowego. Po zaksięgowaniu pieniędzy pokazują się one w serwisie jako wolne środki do wykorzystania. Pieniądze znajdujące się na posiadanym przez użytkownika koncie PayPal są oficjalnie określane mianem „pieniądza elektronicznego”, co w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym oznacza, że jest to forma pieniądza odpowiednia do stosowania w transakcjach online. Usługę świadczy spółka PayPal, która ma w Luksemburgu odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności w formie banku