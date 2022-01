Koszty związane z pośrednictwem w sprzedaży są rachunkowo generalnie zaliczane do tzw. kosztów sprzedaży, czyli nakładów, które są ponoszone w związku z procesami sprzedażowymi, organizowaniem dostaw, prowizjami sprzedawców, ale też utrzymaniem działów sprzedaży. Jest to bardzo szeroka grupa kosztów i sama jednostka decyduje, które konkretnie koszty i pod jakimi warunkami będą ujmowane jako koszty sprzedaży. Nie ma przeszkód, aby zaliczać tu koszty bezpośrednio związane z konkretnymi projektami sprzedażowymi, jak również te nakłady, przy których takiego związku nie można wykazać. Na potrzeby rachunkowości koszty te obciążają wynik finansowy okresu, w którym zostały poniesione. Kluczowe jest więc stwierdzenie na potrzeby rachunkowości, kiedy nastąpiło poniesienie kosztu. Jeśli pośrednik, zgodnie z umową między sprzedawcą a pośrednikiem, uzyskuje prawo do prowizji wtedy, gdy sprzedawca sprzeda towar (lub usługę), to koszty prowizji powinny być ujmowane w tym samym okresie, w którym ten przychód wystąpił. Jeśli pośrednik wystawia fakturę później, to i tak powinien wskazać w niej datę sprzedaży w tym samym okresie, co nabycie przez niego prawa do wynagrodzenia