Zarówno ustawa o rachunkowości, jak i MSR 40 „Nieruchomość inwestycyjna” (dalej: MSR 40) przewidują, iż jednostki mogą wyceniać nieruchomości zaliczone do inwestycji na jeden z dwóch sposobów. Po pierwsze, mogą być one wyceniane według zasad takich samych jak środki trwałe (potocznie nazywany modelem kosztu). Oznacza to, że jednostki powinny od nich dokonywać odpisów amortyzacyjnych i odpisów z tytułu utraty wartości. Z kolei według drugiego sposobu (potocznie nazywanego modelem wartości godziwej) mogą wyceniać je na dzień bilansowy według: ceny rynkowej (np. w oparciu o ceny sprzedaży bardzo podobnych nieruchomości) lub „inaczej określonej wartości godziwej” (np. metodą dochodową). Skutki zmiany takiej wartości są ujmowane jako przychody lub koszty w rachunku zysków i strat. Wtedy od takich nieruchomości nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Wybór modelu wyceny jest decyzją kierownika jednostki w ramach określania przez niego polityki rachunkowości. Zasady te powinny być opisane w dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości i ujawniane we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego. Jednostka powinna też konsekwentnie stosować wybrany model wyceny do wszystkich swoich nieruchomości zaliczonych do inwestycji.