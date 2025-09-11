Taką zmianę wprowadza projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu sporządzania, aktualizacji i przekazywania programu naprawczego oraz szczegółowego zakresu i formatu informacji zawartych w programie, który trafił do konsultacji publicznych.

Jednolity formularz planu naprawczego dla zadłużonych szpitali

Program naprawczy będzie sporządzany i przekazywany przez szefa placówki medycznej w specjalnym formularzu, który zostanie udostępniony w systemie przez Centrum e-Zdrowia. Będzie mógł być potwierdzony podpisem osobistym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Szczegółowy zakres informacji, które powinny znaleźć się w tym dokumencie, określa załącznik do projektu rozporządzenia. Najważniejszymi elementami są: sprawozdanie finansowe podmiotu za rok poprzedzający opracowanie planu naprawczego, analiza efektywności funkcjonowania i zarządzania oraz działalności poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu, a także opis działań naprawczych.

W ocenie skutków regulacji Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że wprowadzenie proponowanych rozwiązań, umożliwi szybki i sprawny proces składania programów naprawczych. Ponadto ułatwi analizę tych danych przez wojewodów i Narodowy Fundusz Zdrowia.

Reforma szpitalnictwa 2025 wchodzi w życie 17 września

Zgodnie z wchodzącą w życie 17 września reformą szpitalnictwa, wdrożenie takich programów przez zadłużone szpitale będzie warunkiem udzielenia im systemowej pomocy.

Zasada, zgodnie z którą kierownik SPZOZ, który zamknął rok stratą, musi sporządzić plan naprawczy, nie jest nowa. Taki wymóg istniał już wcześniej na podstawie ustawy o działalności leczniczej. Nowością w obecnej reformie jest to, że obowiązkiem sporządzenia planu naprawczego oprócz SPZOZ zostaną objęte także podmioty lecznicze w formie spółek kapitałowych z większościowym udziałem samorządów oraz instytuty badawcze.

Obowiązek sporządzania planów naprawczych rozszerzony na spółki i instytuty

Przygotowanie programu będzie musiało być poprzedzone szczegółową analizą efektywności zarządzania, sytuacji ekonomicznej, jakości świadczonych usług, działalności operacyjnej i leczniczej oraz funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych.

Zmiany mają wzmocnić efektywność systemu, poprawić dostęp pacjentów do opieki, a także zwiększyć elastyczność szpitali w dostosowaniu się do lokalnych potrzeb zdrowotnych.

Reforma jest jednym z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy. Polska ma otrzymać ponad 17 mld zł na inwestycje w ochronę zdrowia, z czego największa pula - blisko 10 mld zł - będzie przeznaczona na szpitalnictwo. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.