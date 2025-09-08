Tak przewiduje projekt rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), który został skierowany do konsultacji. KFS stanowi wydzieloną część środków Funduszu Pracy, przeznaczaną na dofinansowanie szkoleń i kursów służących podniesieniu lub nabyciu nowych kompetencji zawodowych. Szczegółowe zasady korzystania z tych pieniędzy określają przepisy rozporządzenia. To dotychczasowe z 14 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 117) musi być zastąpione nowym z uwagi na to, że 1 czerwca br. weszła w życie ustawa z 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. poz. 620). Wprowadziła ona kilka zmian dotyczących KFS, zakładających m.in. objęcie dofinansowaniem nie tylko pracodawców i pracowników, jak było do tej pory, ale też osób prowadzących działalność gospodarczą oraz świadczących usługi na umowach cywilnoprawnych, ustanowienie limitów wysokości dofinansowania w roku dla jednego wnioskodawcy w zależności od jego wielkości oraz wymogu utrzymania w zatrudnieniu pracownika lub prowadzenia własnej firmy przez okres trzech miesięcy od ukończenia szkolenia.

Te nowe przepisy znalazły swoje odzwierciedlenie w projektowanym rozporządzeniu. Zostały w nim określone elementy wniosku, jaki podmiot ubiegający się o pieniądze z KFS będzie składał do powiatowego urzędu pracy oraz rodzaje dokumentów, które trzeba do niego dołączyć. W rozporządzeniu wskazana została też procedura naboru wniosków. Wynika z niej, że powinien on być uruchomiony niezwłocznie po tym, jak pośredniak otrzyma informację od ministra rodziny, pracy i polityki społecznej o przydzielonej mu kwocie z KFS. Ogłoszenie w tej sprawie – w siedzibie urzędu oraz na jego stronie internetowej, powinno ukazać się nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem przyjmowania wniosków, a sam nabór ma trwać minimum 14 dni i może być powtarzany do wyczerpania środków.