Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) na pytanie Edyty Sieradzkiej z Federacji Przedsiębiorców Polskich. Wskazuje w nim, że firmy coraz częściej otrzymują zgłoszenia od podwładnych z dysfunkcjami zdrowotnymi dotyczącymi wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne – zarówno w ramach skierowania z NFZ, jak i komercyjnych pobytów, które trwają siedem dni.

Co do zasady jest tak, że zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 913) osoba z umiarkowanym lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności ma raz w roku prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze do 21 dni roboczych (z zachowaniem wynagrodzenia), jeśli wyjeżdża na turnus rehabilitacyjny. Jednocześnie art. 10c ustawy przewiduje, że turnus organizuje się wyłącznie na terenie Polski, dla grupy uczestników liczącej nie mniej niż 20 osób i trwa on minimum 14 dni.

W związku z tym przepisem pracodawcy mają wątpliwości, czy pracownicy, którzy wyjeżdżają na turnus, który trwa krócej niż dwa tygodnie, mają prawo do dni wolnych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji. Z tym też wiąże się kwestia ewentualnego dofinansowania podwładnemu pobytu na turnusie ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Jego uzyskanie jest możliwe na mocy par. 2 ust. 1 pkt 11 lit. f rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie ZFRON (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1145 ze zm.).

Bez dofinansowania na krótki wyjazd

BON wyjaśnia, że z przepisów ustawy jasno wynika, że turnus rehabilitacyjny w ich rozumieniu trwa co najmniej 14 dni. Tygodniowy wyjazd nie spełnia więc wymogów definicji ustawowej i dlatego nie może być objęty zwolnieniem od pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1. Z tych samych powodów koszty takiego wyjazdu nie mogą być dofinansowane ze środków ZFRON jako pobyt na turnusie rehabilitacyjnym.

Biuro zwraca dodatkowo uwagę, że na uznanie wyjazdu za turnus rehabilitacyjny nie ma też wpływu to, kto pokrywa jego koszty. Dla stwierdzenia, że spełnia on definicję z art. 10c ustawy, nie ma znaczenia, czy jest finansowany z pieniędzy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie, czy jego koszt ponosi samodzielnie jego uczestnik.

W efekcie, jeśli wyjazd spełnia przesłanki z art. 10c, to jest to turnus rehabilitacyjny i pracownik ma prawo do dni wolnych od pracy, aby w nim uczestniczyć. Jeśli natomiast ich nie spełnia, to zwolnienie nie należy się bez względu na to, czy osoba niepełnosprawna sama zapłaciła za pobyt, czy koszty wyjazdu zostały pokryte ze środków publicznych. ©℗