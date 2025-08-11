O takim rozszerzeniu grona osób, do których kierowana jest pomoc finansowa, zdecydowała rada nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), która wprowadziła zmiany w zasadach realizacji programu „Aktywny Samorząd”. Jego podstawowym celem jest eliminowanie lub zmniejszanie barier w poruszaniu się przez osoby niepełnosprawne, które ograniczają ich aktywność społeczną, zawodową, a także możliwość kształcenia się. To właśnie w jego ramach przewidziana jest możliwość uzyskania dofinansowania na utrzymanie sprawności technicznej posiadanego przez osobę niepełnosprawną skutera lub wózka o napędzie elektrycznym.
Na jaki cel można otrzymać dofinansowanie
PFRON wskazuje, że pieniądze można otrzymać na zakup akumulatora, pokrycie kosztów naprawy, przeglądu, konserwacji technicznej użytkowanego sprzętu, zakup dodatkowego wyposażenia lub elementów poprawiających stan techniczny pojazdu czy oprzyrządowania w związku ze zmianą stanu zdrowia lub z trudnościami w poruszaniu się. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 4043 zł i może być wydana na pokrycie kilku ze wspomnianych wydatków, jedyne ograniczenie dotyczy akumulatora, który na można uzyskać do 1155 zł.
Refundacja kosztów naprawy wózka
Co istotne, w przypadku tej formy wsparcia obowiązuje reguła refundacji, a ponieważ osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności po raz pierwszy mogą się o nią ubiegać, to mogą ją uzyskać do kosztów poniesionych do 180 dni przed złożeniem wniosku. Natomiast później ponowna pomoc tak jak w odniesieniu do osób ze znaczną dysfunkcją zdrowotną będzie mogła być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot lub usługę wcześniej dofinansowaną.
Wnioski o przyznanie pieniędzy można składać do końca sierpnia za pośrednictwem prowadzonego przez PFRON elektronicznego systemu obsługi wsparcia (SOW). ©℗
