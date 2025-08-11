O takim rozszerzeniu grona osób, do których kierowana jest pomoc finansowa, zdecydowała rada nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), która wprowadziła zmiany w zasadach realizacji programu „Aktywny Samorząd”. Jego podstawowym celem jest eliminowanie lub zmniejszanie barier w poruszaniu się przez osoby niepełnosprawne, które ograniczają ich aktywność społeczną, zawodową, a także możliwość kształcenia się. To właśnie w jego ramach przewidziana jest możliwość uzyskania dofinansowania na utrzymanie sprawności technicznej posiadanego przez osobę niepełnosprawną skutera lub wózka o napędzie elektrycznym.

PFRON wskazuje, że pieniądze można otrzymać na zakup akumulatora, pokrycie kosztów naprawy, przeglądu, konserwacji technicznej użytkowanego sprzętu, zakup dodatkowego wyposażenia lub elementów poprawiających stan techniczny pojazdu czy oprzyrządowania w związku ze zmianą stanu zdrowia lub z trudnościami w poruszaniu się. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 4043 zł i może być wydana na pokrycie kilku ze wspomnianych wydatków, jedyne ograniczenie dotyczy akumulatora, który na można uzyskać do 1155 zł.

Refundacja kosztów naprawy wózka

Co istotne, w przypadku tej formy wsparcia obowiązuje reguła refundacji, a ponieważ osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności po raz pierwszy mogą się o nią ubiegać, to mogą ją uzyskać do kosztów poniesionych do 180 dni przed złożeniem wniosku. Natomiast później ponowna pomoc tak jak w odniesieniu do osób ze znaczną dysfunkcją zdrowotną będzie mogła być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot lub usługę wcześniej dofinansowaną.

Wnioski o przyznanie pieniędzy można składać do końca sierpnia za pośrednictwem prowadzonego przez PFRON elektronicznego systemu obsługi wsparcia (SOW). ©℗