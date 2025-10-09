Zwolnienia grupowe w Polsce – najnowsze dane MRPiPS

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) poinformowało o zgłoszeniach pracodawców dotyczących planowanych w tym roku zwolnień grupowych. Zgodnie z komunikatem resortu, we wrześniu 28 przedsiębiorców zgłosiło taki zamiar. Zwolnienia grupowe obejmą ok. 2 tys. pracowników. To mniej o 44,9 proc. w stosunku do września 2024 r. W skali całego roku, wyniki nie są już tak optymistyczne. Jak poinformował resort, od stycznia do września tego roku, pracodawcy zgłosili zamiar objęcia zwolnieniami grupowymi 89,5 tys. osób.

Kogo obejmą zwolnienia – całkowita utrata pracy czy zmiany warunków zatrudnienia?

65 proc. wszystkich zapowiedzi dotyczyło wypowiedzeń zmieniających warunki pracy lub płacy. Znaczną część zgłoszeń stanowiły komunikaty Poczty Polskiej. MRPiPS zapewniło jednak, że "mimo przejściowych trudności w poszczególnych branżach, sytuacja na lokalnych rynkach pracy pozostaje stabilna".

Regiony i miasta z największą falą zwolnień grupowych

Zwolnienia grupowe dotyczą głównie dużych miast. Najwięcej zgłoszeń pochodziło z województw śląskiego (24,8 proc.), wielkopolskiego (21,2 proc.) oraz zachodniopomorskiego (12 proc.). Największe zwolnienia zgłaszane są w dużych miastach – w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Łodzi. Warto jednak mieć na uwadze, że to w tych aglomeracjach występuje najwięcej wakatów i relatywnie łatwiej jest tam znaleźć nowe zatrudnienie.