Za uchwaleniem ustawy głosowało 417 posłów, 22 było przeciw, trójka wstrzymała się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu. Przeciw byli posłowie z Konfederacji oraz kół Republikanie i Konfederacja RP, wstrzymała się trójka posłów z klubu PiS, w tym m.in. był minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Wykonywanie wyroków MTK w Polsce. Szczegóły umowy

Zgodnie z umową zawartą z MTK wykonaniu w Polsce będą mogły podlegać wyroki Trybunału wydane w stosunku do skazanych niezależnie od ich obywatelstwa, w tym niebędących obywatelami RP lub nieposiadających stałego miejsca pobytu na jej terytorium.

Jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy, umowa z MTK w sposób szczegółowy reguluje kwestie praktyczne związane z wykonywaniem kar orzeczonych przez Trybunał, np. stawiennictwo osoby przed MTK, działania w sytuacji ucieczki osoby skazanej, procedurę wydalenia osoby po odbyciu kary. Jednocześnie wprowadza dwupoziomowy mechanizm zgody na przejęcie skazanych, co pozwali Polsce odmówić wykonania wyroku, jeśli byłoby to sprzeczne z prawem krajowym lub zagrażałoby bezpieczeństwu państwa.

Polska a Trybunał Haski – rola i kompetencje MTK

Międzynarodowy Trybunał Karny w siedzibą w Hadze (tzw. Trybunał Haski) jest stałym sądem międzynarodowym powołanym do sądzenia osób fizycznych oskarżanych o popełnienie najpoważniejszych zbrodni międzynarodowych, do których należą zbrodnia ludobójstwa, zbrodnia agresji, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

W 2004 r. minister sprawiedliwości wyraził gotowość Polski do przyjmowania do odbywania kary pozbawienia wolności osób skazanych przez MTK, ale pod warunkiem, że są obywatelami polskimi. Stanowisko to zostało wycofane 4 stycznia 2024 r., a minister sprawiedliwości zadeklarował gotowość RP do przyjmowania do odbywania kary pozbawienia wolności osób skazanych przez MTK niezależnie od ich obywatelstwa. Jednak, by osoby skazane przez MTK mogły odbywać karę w Polsce, konieczne było zawarcie dwustronnej umowy. Umowa została zawarta 3 grudnia 2024 r. w Hadze, musi jednak zostać jeszcze ratyfikowana.

Umowy międzynarodowe MTK – jakie kraje już współpracują?

Dotychczas umowy międzynarodowe o wykonywaniu wyroków MTK zostały zawarte przez Trybunał z 15 państwami (Republika Argentyńska, Republika Austrii, Królestwo Belgii, Królestwo Danii, Republika Finlandii, Republika Francuska, Gruzja, Królestwo Hiszpanii, Republika Kolumbii, Republika Mali, Królestwo Norwegii, Republika Serbii, Republika Słowenii, Królestwo Szwecji oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej).

Aktualnie - jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy - Trybunał dąży do zawarcia umów o wykonywaniu jego wyroków z państwami z regionów geograficznych, z których mogą pochodzić potencjalni skazani. MTK (m.in. z powodu toczącej się wojny w Ukrainie - PAP) zwrócił się z propozycją zawarcia umowy dwustronnej nie tylko do Polski, ale także Republiki Łotewskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej.(PAP)

from/ mml/ ugw/ par/