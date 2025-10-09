Abbas o porozumieniu w Strefie Gazy: „to może być początek trwałego rozwiązania”

W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych Abbas „pozytywnie przyjął zapowiedź prezydenta (USA Donalda) Trumpa o porozumieniu mającym położyć kres wojnie w Strefie Gazy”.

Wyraził też „nadzieję, że te wysiłki będą preludium do trwałego rozwiązania politycznego (...) prowadzącego do zakończenia izraelskiej okupacji Państwa Palestyna i utworzenia niezależnego Państwa Palestyńskiego”.

Trump ogłasza „pierwszy etap pokoju”

W nocy ze środy na czwartek Trump poinformował, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap jego planu pokojowego dla Strefy Gazy. Przekazał, że zgodnie z przyjętymi ustaleniami wszyscy zakładnicy przetrzymywani przez Hamas zostaną wkrótce uwolnieni, a Izrael wycofa swoje wojska na uzgodnione wcześniej pozycje.

Dwa lata wojny w Strefie Gazy

Wojna w Strefie Gazy rozpoczęła się 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Przetrzymywanych w Gazie pozostanie obecnie 47 zakładników; według władz Izraela 20 z nich wciąż żyje. Władze Strefy Gazy podały, że w izraelskiej kampanii zginęło dotąd ponad 67,1 tys. Palestyńczyków.