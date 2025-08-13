Tak wynika z projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie państw, których obywateli mogą dotyczyć oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi oraz niektóre przepisy ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ministerstwo wskazuje, że decyzja o wykreśleniu Gruzji z listy państw objętych preferencyjnym traktowaniem jest uzasadniona rozwojem sytuacji politycznej w tym kraju oraz zmianą stosunków dwustronnych.

Zgodnie z nowymi przepisami, obywatele Armenii, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy wciąż będą mogli korzystać z uproszczonych zasad zatrudnienia w Polsce.

Zmiany te wywołują niepokój wśród pracodawców, zwłaszcza biorąc pod uwagę dotychczasową skalę zatrudnienia obywateli Gruzji w Polsce. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, w 2024 roku zarejestrowano 47 086 oświadczeń o powierzeniu pracy obywatelom Gruzji, a wydano 308 zezwoleń na pracę sezonową. W pierwszych miesiącach 2025 roku liczba oświadczeń wyniosła 22 574, a liczba zezwoleń na pracę sezonową – 109.

– Z jednej strony rozumiemy, że zmiany te mają związek z dyskusją na temat zawieszenia ruchu bezwizowego z Gruzją, ale z drugiej strony, mamy do czynienia z kolejnym ograniczeniem puli potencjalnych kandydatów do pracy – mówi Nadia Winiarska, ekspertka ds. zatrudnienia w departamencie pracy w Konfederacji Lewiatan.

Podkreśla, że dotychczasowa uproszczona procedura pozwalała na szybkie uzyskanie dokumentów (w ciągu 7 dni roboczych), co było ogromnym ułatwieniem. Wprowadzenie standardowej procedury wiąże się z dużymi opóźnieniami, co utrudnia rekrutację zagranicznych pracowników. Dodatkowo, pracodawcy liczą na to, że jeśli Gruzja zostanie usunięta z listy, to na jej miejsce pojawi się inne państwo, z którego od lat rekrutują pracowników.

– Od trzech lat sygnalizujemy potrzebę rozważenia poszerzenia tej listy, jednak do tej pory nie odbyła się szeroka dyskusja na ten temat – zauważa ekspertka.

Pracodawcy podkreślają również brak przepisów przejściowych, które regulowałyby sytuację obywateli Gruzji, którzy już posiadają oświadczenia wydane na dwa lata. – Tego typu przepisy są niezbędne, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji i zapewnić tym osobom możliwość kontynuowania pracy w Polsce – dodaje.

– Zmiany te, w połączeniu z przewlekłością postępowań administracyjnych, mogą pogłębić niedobór pracowników na polskim rynku pracy – podkreśla Winiarska. – Oczekujemy, że w ramach polityki migracyjnej odbędzie się szeroka dyskusja, która uwzględni zarówno kwestie bezpieczeństwa, jak i realne potrzeby polskiej gospodarki. W związku z tym jak najbardziej uzasadnione byłoby przeprowadzenie merytorycznej dyskusji na temat tego, na czym bardziej nam zależy – na bliskości geograficznej czy kulturowej. Pojawiają się różne pomysły w tej dyskusji. W czołówce krajów, dla których polscy pracodawcy najczęściej występują o zezwolenie na pracę w ramach standardowej procedury znajdują się m.in. Filipiny, Indie i Nepal. To wskazuje na dotychczasowe kierunki rekrutacji i mogłoby posłużyć za wskazówkę przy konstruowaniu listy – mówi przedstawicielka pracodawców.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ©℗