Od 1 stycznia 2026 r. limit obrotu uprawniający do objęcia sprzedaży zwolnieniem z VAT zostanie podwyższony. Sejm zakończył prace nad ustawą zmieniającą VAT. Nowa kwota limitu będzie wynosić 240 000 zł (bez VAT), zamiast dotychczasowych 200 000 zł.

VAT 2026. Jak zmieni się limit zwolnienia podmiotowego?

W związku z podniesieniem limitu powstaje pytanie, czy podatnicy, u których obrót w 2025 r. przekroczy 200 000 zł, a nie przekroczy 240 000 zł, będą mogli w 2025 r. korzystać ze zwolnienia. Z przepisów przejściowych ustawy nowelizującej wynika, że podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży w 2025 r. była wyższa niż 200 000 zł i nie przekroczyła 240 000 zł, również będą mogli skorzystać ze zwolnienia w 2026 r. Prawo to będą mieli też podatnicy, którzy rozpoczęli w 2025 r. wykonywanie czynności opodatkowanych, jeśli łączna wartość ich sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 200 000 zł i nie przekroczyła 240 000 zł. Oznacza to, że podatnik będzie mógł wrócić w 2026 r. do zwolnienia, mimo że nie minął rok, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia.

PRZYKŁAD

Załóżmy, że Jan Kowalski przekroczył w październiku 2025 r. limit 200 000 zł i zarejestrował się do VAT. Limit nie przekroczył 240 000 zł. Dlatego może od dowolnego dnia w 2026 r. złożyć aktualizację VAT-R i wrócić do zwolnienia podmiotowego.

Zasady te będą miały zastosowanie również do podatników zagranicznych stosujących procedurę SME w Polsce. Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2026 r.