We wtorek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług. Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 415 posłów. Nikt nie wstrzymał się od głosu, ani nie był przeciw. Celem nowelizacji jest podwyższenie od przyszłego roku limitu przychodów, który nakłada na przedsiębiorców obowiązek rejestrowania się jako podatnik VAT, z 200 tys. zł rocznie obecnie - do 240 tys. zł. Ustawa zakłada także, że jeśli podatnik w 2025 roku przekroczy 200 tys. zł przychodów, ale będą one niższe niż 240 tys. zł, to również nie będzie musiał rejestrować się na potrzeby VAT.

Poprawki zgłoszone przez KP PiS – która mówiła o podniesieniu limitu przychodów do 300 tys. zł – oraz przez KP Konfederacji – która mówiła o podniesieniu limitu przychodów do 250 tys. zł – zostały w głosowaniu odrzucone przez Sejm.

Ustawa należy do rządowego pakietu deregulacyjnego. Trafi ona teraz do Senatu.