Tak wynika z podjętego wczoraj przez Sąd Najwyższy postanowienia. Zajmował się on skargą kasacyjną (sygn. akt III PSKP 43/24) złożoną przez jedno z regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, które na początku marca 2022 r. rozwiązało umowę o pracę na czas nieokreślony z pracownicą działu kadrowego. Jako powód wskazało utratę przez pracodawcę zaufania do pracownika. Jego podwładna odmówiła bowiem złożenia oświadczenia o poddaniu się lub niepoddaniu szczepieniu przeciwko COVID-19 i nie przedstawiła zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniach do jego wykonania. Ponadto nie potwierdziła, że zapoznała się z komunikatem Ministerstwa Zdrowia z 21 lutego 2022 r. o obowiązku szczepienia służb medycznych.

Zwolniona pracowniczka wystąpiła z powództwem do sądu rejonowego i ten przywrócił ją do pracy. Jej pracodawca złożył więc apelację do sądu okręgowego, ale została ona oddalona. Obydwa sądy kwestionowały głównie to, że ograniczenie konstytucyjnych praw obywateli może się odbywać na drodze ustawowej. Tymczasem w tej sprawie obowiązek szczepienia przeciwko koronawirusowi został wprowadzony rozporządzeniem ministra zdrowia z 22 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 2398). To właśnie jego przepisy obligowały osoby wykonujące zawód medyczny lub inne czynności zawodowe w podmiotach prowadzących działalność leczniczą do poddania się szczepieniu chroniącemu przed COVID-19 w terminie do 1 marca 2022 r.

Sąd Najwyższy potrzebuje czasu na analizę

Z kolei regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w skardze kasacyjnej dowodziło, że ustawowa podstawa do wyegzekwowania obowiązku szczepienia przeciwko koronawirusowi istnieje, a stanowi ją art. 46 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 924 ze zm.). Ten przepis daje ministrowi zdrowia upoważnienie do wydania rozporządzenia wprowadzającego w trakcie stanu epidemii wymóg szczepienia dla okreś lonych grup osób i przeciwko chorobom, które nie są w nim wymienione.

SN, mając na uwadze doniosłość społeczną rozstrzyganej skargi i konieczność przeprowadzenia analizy co do zasadności skierowania jej do powiększonego, siedmioosobowego składu, postanowił odroczyć rozprawę na termin z urzędu.©℗