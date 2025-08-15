Ławrow wysiadł z samochodu i udał się do hotelu, w którym będzie przebywał podczas wizyty. Pod jego czarną kamizelką bez rękawów widać fragment napisu przypominającego „SSSR” („ZSRR” - w języku polskim) – można dostrzec na nagraniu, opublikowanym przez „Izwiestia” (https://tinyurl.com/4t6zmdjj).

W rozmowie z dziennikarzem rosyjski minister zaznaczył, że był już wcześniej z wizytą na Alasce.

Sweter podobny do tego, który miał na sobie Ławrow, sprzedaje rosyjska marka odzieżowa SelSovet, założona w 2017 r. w Czelabińsku - zauważyła Ukrainska Prawda.

W piątek Putin postawi stopę na amerykańskiej ziemi po 10 latach; poprzednio gościł w Nowym Jorku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Według stacji CNN jego spotkanie z Trumpem odbędzie się w bazie lotniczej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce. Politycy z wielu państw zachodnich i eksperci alarmują, że rezultatem spotkania mogą być decyzje dotyczące ewentualnych ustępstw terytorialnych Ukrainy na rzecz Rosji.

Terytorium Alaski między 1799 i 1867 r. należało do Imperium Rosyjskiego, ale zostało sprzedane USA za 7,2 mln dolarów z powodu pustek w rosyjskim skarbcu po wojnie krymskiej. (PAP)