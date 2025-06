Pracownicy narażeni na działanie azbestu, mimo zakończenia pracy w tych warunkach, będą mogli w dłuższych okresach wnioskować o stwierdzenie choroby zawodowej. Tak wynika z projektu nowelizacji autorstwa Ministerstwa Zdrowia.

Planowane przepisy zmienią rozporządzenie Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1836) przez rozszerzenie katalogu schorzeń. Korekta ma charakter implementujący, a wynika z potrzeby dostosowania polskich przepisów do dyrektywy w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (Dz.Urz. UE L 2023/2668). Zgodnie z założeniami resort zdrowia chce uzupełnić załącznik do rozporządzenia zatytułowany: „Wykaz chorób zawodowych wraz z okresem, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym”, tj. ć. Rada Ministrów ma przyjąć projekt w IV kw. 2025 r. ©℗