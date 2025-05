Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło założenia nowelizacji ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1571 ze zm.), która ma znacznie ograniczyć obowiązki informacyjne uczelni, instytutów naukowych i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego. Chodzi o raportowanie inwestycji do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym każde działanie inwestycyjne – niezależnie od jego skali – musi zostać zgłoszone do systemu. Obejmuje to m.in. opis inwestycji, jej wartość, źródła finansowania czy dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za infrastrukturę. Resort nauki uznał, że taki obowiązek jest niedostosowany do wagi wielu drobnych inwestycji.