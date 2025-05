Zapewnienie co najmniej 11-godzinnego minimalnego wypoczynku

Pracownik pracuje w stałym rozkładzie czasu pracy w dniach: poniedziałek–piątek od 8.00 do 16.00. Ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy musi świadczyć pracę wieczorem we wtorek od godz. 20.00 do około 22.00. Praca nadliczbowa może być zlecona do wykonania nie tylko wprost po zakończeniu pracy, lecz także np. kilka godzin po zakończeniu rozkładowej pracy. Nie może jednak prowadzić do ograniczenia odpoczynku minimalnego, co w przedstawionym przypadku miałoby miejsce. Ani z definicji nadgodzin, ani z innych zasad wynikających z przepisów o czasie pracy nie wynika ograniczenie możliwości zlecania takiej pracy jedynie do czasu wprost przypadającego po lub przed wynikającymi z rozkładu czasu pracy godzinami pracy pracownika. Nie ma przeszkód, by polecenie wskazywało na przedział czasu niepowiązany bezpośrednio ze zwykłymi godzinami pracy pracownika. Należy jednak zwrócić uwagę na minimalny odpoczynek dobowy, którego nadgodziny nie mogą uszczuplać.

Gdy pracownik będzie realizował pracę nadliczbową w zakresie czasowym wskazanym w pytaniu, to nie będzie miał 11-godzinnego odpoczynku w ramach doby pracowniczej (godz. 8.00 we wtorek do 8.00 w środę). Wolny czas w godz. 16.00-20.00 nie może być zaliczony do odpoczynku minimalnego, gdyż ten nie może być dzielony. Od godz. 22.00 do 8.00 mamy zaś 10, a nie 11 godzin. Nie ma tutaj znaczenia ewentualne późniejsze przyjście do pracy w środę. Odpoczynek musi zostać zapewniony w co najmniej 11-godzinnym minimalnym wymiarze w ramach doby pracowniczej (czyli do godz. 8.00 w środę), a nie jedynie rozpocząć się w ramach doby.

Jedynie w sytuacji, gdyby nadgodziny zlecone zostały z powodu konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, ich realizacja w przedziale godz. 8.00 do 22.00 byłaby prawidłowa, gdyż w takich przypadkach może nastąpić skrócenie minimalnego odpoczynku dobowego.