Premier Izraela Benjamin Netanjahu przyleciał w poniedziałek rano do USA. Według zapowiedzi wieczorem ma się spotkać z prezydentem Donaldem Trumpem w Białym Domu. To trzecie osobiste spotkanie przywódców w Waszyngtonie w tym roku. Trump naciska na zawarcie rozejmu w Strefie Gazy i będzie to prawdopodobnie główny punkt rozmów.