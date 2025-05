„Wydaje się, że pozostaje to w sprzeczności z podstawową definicją mobbingu mówiącą o uporczywym i długotrwałym nękaniu” – uzasadnia.

To jednak nie koniec uwag, które w ramach uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych projektu z 15 stycznia 2025 r. nowelizacji kodeksu pracy ukazały się właśnie na platformie Rządowego Centrum Legislacji. Ten sam autor postuluje usunięcie z katalogu przejawów mobbingu takich zachowań, jak: zaniżenie oceny przydatności zawodowej pracownika oraz utrudnianie jego funkcjonowania w środowisku pracy w zakresie możliwości osiągania efektów pracy, wykonywania zadań służbowych, wykorzystania posiadanych kompetencji, komunikacji ze współpracownikami, dostępu do koniecznych informacji. „Pracownik, który nie awansuje, jego zdaniem, w sposób adekwatny do swoich kompetencji, może być przekonany, że taki stan rzeczy został spowodowany działaniem mobbingowym” – szef KPRM motywuje swoje zastrzeżenia.