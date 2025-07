Hołownia w niedzielę w swoich mediach społecznościowych odniósł się do krytyki, która spadła na niego po czwartkowej wizycie u europosła PiS Adama Bielana. W spotkaniu uczestniczył również m.in. prezes tego ugrupowania Jarosław Kaczyński. Hołownia ocenił, że polaryzacja jest "rakiem naszej polityki", i zaznaczył, że potrzebna jest rozmowa zarówno z najważniejszymi politykami rządzącej koalicji, jak i liderami opozycji. "Tak robię i tak będę robił. Być może jestem w tej chwili (oby nie na zawsze) jedynym politykiem w popękanej Polsce, który jest w stanie to robić. I tym bardziej jestem przekonany, że trzeba" - napisał.

Lider Polski 2050 podkreślił, że chce zdynamizowania działań koalicji rządzącej i restartu nadziei, którą przyniosła wraz z wyborami parlamentarnymi jesienią 2023 r. "Nie planuję koalicji z PiS, który wciąż jest, czego zrozumieć nie mogę, dumny z rzeczy, które robił źle" - zapewnił.

Hołownia: Rozmowa z opozycją jest ważna. Trzeba ustalić punkty styczne

"Rozmowa z opozycją wydaje mi się szczególnie istotna teraz, gdy ustalać trzeba, czy - przy wszystkich oczywistych różnicach - są punkty styczne. Jakie są możliwości współpracy z opozycją, w tym nowym prezydentem, w kluczowych dla Polski kwestiach, takich jak wojsko, Ukraina, relacje z USA. One dotyczą bowiem i jednej, i drugiej, i tej trzeciej Polski, która nie zmieściła się ani w tych, ani w tamtych 10 milionach" - oznajmił marszałek Sejmu.

Hołownia zaznaczył, że wylewające się na niego obelgi zarówno ze strony koalicjantów, jak i ich zwolenników nie robią na nim wrażenia, a współtworząc koalicję, nie zapisywał się do sekty, w której kontakt z kimś z zewnątrz, oznacza "zaciągnięcie rytualnej nieczystości". Przyznał jednak, że następnym razem mądrzej będzie wybierał miejsca spotkań.

"Mówię to jasno, prosto, twardo: interesuje mnie pokój, a nie wojna. Zamierzam konsekwentnie iść tą drogą z tymi, którzy tego samego sobie i nam wszystkim życzą" - napisał polityk.

Zapewnił też, że w listopadzie "zostawi Sejm" w lepszym stanie, niż go zastał, obejmując fotel marszałka - otwarty na media i zwiedzających, rozpatrujący projekty opozycji, w którym marszałek zaprasza do udziału w Konwentach Seniorów nie tylko przedstawicieli klubów, ale także kół poselskich.

Kaczyński po spotkaniu z Hołownią i ratowaniu Polski

Podczas niedzielnej konferencji prasowej o spotkanie z Hołownią pytany był także prezes PiS, który powiedział: „Trzeba Polskę - to słowo jest całkowicie uzasadnione - ratować. To o tym żeśmy rozmawiali".

Rozgoryczony Tusk mówi o trudach z utrzymaniem koalicji

W piątek odbyło się spotkanie premiera Donalda Tuska z liderami koalicyjnych ugrupowań: Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem (PSL), Szymonem Hołownią (Polska 2050) i Włodzimierzem Czarzastym (Nowa Lewica), na którym przedstawił im propozycje ws. rekonstrukcji rządu, do której miałoby dojść w połowie lipca. „Jak widzicie, utrzymanie koalicji jest trudne, ale możliwe, podobnie jak przebudowa rządu i uzgodnienie strategii, która pozwoli przejść do ofensywy po przegranej w wyborach prezydenckich. Wymaga oczywiście odwagi i lojalności. Mimo znanych Wam trudności, zrealizuję to zadanie” - skomentował w sobotę szef rządu na platformie X.