Nowy marszałek Sejmu pytany przez PAP, czy zamierza interweniować u szefowej sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektów aborcyjnych, w związku z tym, że komisja nie zebrała się od ponad roku, odpowiedział, że „koalicja rządząca zrobi wszystko, by dogadać się w sprawie związków partnerskich”, i przypomniał, że takie porozumienie już nastąpiło.

Czarzasty wraca z tematem aborcji oraz związków partnerskich do Sejmu

Zapewnił, że „do końca roku” rząd skieruje projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu do Sejmu. - Tak wynika z moich rozmów z ministrą Katarzyną Kotulą, oraz ministrem ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciejem Berkiem - mówił współprzewodniczący Nowej Lewicy.

W październiku PSL i Lewica przedstawiły projekt ustawy, który ma regulować sytuację osób pozostających w nieformalnych związkach. Projekt dotyczy m.in. kwestii wspólności majątkowej, dziedziczenia, prawa do mieszkania i alimentów oraz dostępu do informacji medycznej.

Czarzasty w wywiadzie dla PAP podkreślił też, że chciałby, żeby najpierw Sejm zajął się sprawą związków partnerskich, a potem aborcją, tak żeby nie procedować tych projektów jednocześnie. Według niego, dobrym terminem na wznowienie rozmów w tej sprawie, z szefową komisji nadzwyczajnej Dorotą Łobodą (KO) będzie „początek przyszłego roku”.

Marszałek Sejmu przekazał też, że z czasem będzie prezentował pomysły, które mogłyby usprawnić pracę komisji sejmowych i rozwiązać problem tzw. zamrażarki. Zauważył, że poprzedni marszałek Sejmu Szymon Hołownia zamroził również kilka projektów klubu Lewicy, i dlatego - jak mówił Czarzasty - „opowiadanie, że za Hołowni wszystkie projekty natychmiast były pchane do realizacji jest nieprawdą”.

Czarzasty o polityce Szymona Hołowni

- Nie mam do nikogo pretensji, bo taką Szymon prowadził politykę, a ją ocenią wyborcy Polski 2050 - mówił Czarzasty. Przekazał też, że obecnie ma „grubą teczkę” projektów ustaw, które czekają na nadanie numeru druku i - jak dodał - „będzie je przeglądał” we wtorek lub w środę.

Komisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektów aborcyjnych ostatni raz zebrała się w lipcu ub.r. W komisji czekają na rozpatrzenie cztery projekty: projekt Lewicy ws. częściowej dekryminalizacji aborcji, ponownie złożony po odrzuceniu go przez Sejm, dwa projekty (Lewicy i KO) wprowadzające możliwość aborcji do 12. tygodnia z woli kobiety oraz projekt ówczesnej Trzeciej Drogi, czyli Polski 2050 i PSL, ws. powrotu do tzw. kompromisu aborcyjnego.

Projekt ws. częściowej dekryminalizacji aborcji został odrzucony w ub.r. głosami PiS, Konfederacji i większości klubu PSL.

Zgodnie z obowiązującym prawem usunięcie ciąży jest w Polsce możliwe w dwóch przypadkach: kiedy stanowi ona zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety (nie ma tu ograniczeń dotyczących wieku płodu) lub gdy jest następstwem czynu zabronionego (do 12. tygodnia ciąży).

Dokonanie aborcji z powodu ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niemożliwe od stycznia 2021 r., kiedy to został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego. TK uznał tę przesłankę za niekonstytucyjną, czego efektem była fala protestów w całym kraju.