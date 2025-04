Zyskają oni możliwość zaliczenia od przyszłego roku wskazanych okresów pracy etatowej do zaopatrzeniowego stażu emerytalnego. A to dlatego, że podczas przerwy w służbie wykonywali te same zadania co podczas jej trwania. Tak wynika z projektu nowelizacji ustaw zaopatrzeniowej i o Krajowej Administracji Skarbowej autorstwa Ministerstwa Finansów, który został skierowany do konsultacji.

W Służbie Celno-Skarbowej

Za równorzędne ze służbą zostaną uznane okresy pracy byłego funkcjonariusza Służby Celnej w tej formacji przypadające od 1 września 2003 r. do 30 czerwca 2009 r. Warunkiem jest jednak, by stosunek pracy zainteresowanego uległ przekształceniu w stosunek służbowy na mocy art. 22b ustawy o Służbie Celnej z 1999 r. (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 156, poz. 1641 ze zm.) albo art. 99 ustawy o Służbie Celnej z 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1799 ze zm.). Chodzi o kilkuset pracowników cywilnych urzędów kontroli skarbowej, którzy zostali 1 września 2003 r. przejęci przez służbę celną w ramach reformy organizacyjnej. Następnie do 30 czerwca 2009 r. realizowali oni obok funkcjonariuszy praktycznie identyczne do dotychczasowych zadania m.in. szczególnego nadzoru podatkowego, a potem znowu zostali funkcjonariuszami Służby Celnej. Chodzi o „jednolite traktowanie osób będących w podobnej sytuacji faktycznej” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W szeregach Krajowej Administracji Skarbowej

Zrównane ze służbą mają również zostać od Nowego Roku okresy pracy cywilnej byłych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, którzy stracili status na podstawie art. 171 Przepisów wprowadzających ustawę o KAS (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948 ze zm.) na rzecz pracy cywilnej, a następnie przed 1 stycznia 2026 r. zostali ponownie przyjęci do służby. Takie okresy będzie się zaliczać do wysługi emerytalnej w wymiarze maksymalnie siedmiu lat. Chodzi o byłych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, dla których w dobie transformacji zabrakło miejsca i zostali niejako zmuszeni do przyjęcia oferty pracy. Jednak jako pracownicy cywilni nadal byli zatrudniani w komórkach albo jednostkach organizacyjnych KAS i wykonywali te same co poprzednio zadania m.in. w zakresie podatków, ceł czy walki z szarą strefą. Na podstawie art. 150 ustawy o KAS mogli wrócić do służby. „Nastąpiła diametralna i zaskakująca zmiana ich sytuacji prawnej, która miała wpływ na ich sytuację życiową, w tym w zakresie zaplanowanej kariery zawodowej oraz przyszłej sytuacji emerytalnej” – wynika z uzasadnienia.

Jakie udogodnienia na poczet emerytury

Aby zainteresowany funkcjonariusz lub emeryt skorzystał na doliczonych okresach, musi złożyć do 30 czerwca 2026 r. do kierownika jednostki organizacyjnej KAS (właściwej na dzień składania wniosku lub na ostatni dzień służby) wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego prawo do ich zaliczenia do stażu wpływającego na pobieraną lub przyszłą emeryturę policyjną. Opisane okresy nie zwiększą za to emerytur pochodzących z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wedle projektu w 2026 r. nowelizacja wygeneruje koszty rzędu ok. 30 mln zł, które poniosą KAS i Zakład Emerytalno-Rentowy przy MSWiA. ©℗