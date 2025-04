Rzecznik praw obywatelskich podkreśla, że zgłoszenia zewnętrzne powinny być kierowane do zespołu do spraw sygnalistów, który mieści się przy ul. Puławskiej 99A w Warszawie. Informacji o naruszeniach nie należy natomiast wysyłać do głównej siedziby Biura RPO.

Rzecznik przypomina, że zgłoszenia zewnętrzne od sygnalistów przyjmowane są za pośrednictwem czterech wskazanych kanałów komunikacji:

elektronicznie, poprzez interaktywny formularz zgłoszeń dostępny na stronie RPO;

ustnie za pomocą infolinii (rozmowa jest rejestrowana);

pisemnie na adres korespondencyjny zespołu do sygnalistów (z dopiskiem „zgłoszenie naruszenia prawa”);

osobiście podczas bezpośredniego spotkania.

Zespół do spraw sygnalistów

Zadania związane z analizą zgłoszeń w Biurze RPO są realizowane przez zespół do spraw sygnalistów, który jest odpowiedzialny za wstępną weryfikację i przesłanie ich do odpowiednich organów publicznych, i to on jest właściwym adresatem tej korespondencji.

Ważne jest, aby firmy i urzędy wskazywały sygnalistom właściwą ścieżkę. Do tego obligują przepisy. Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 11 ustawy o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) organ publiczny umieszcza na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej, w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji, oraz w sposób zrozumiały dla sygnalisty, informacje o danych kontaktowych RPO. Przepis ten ma na celu zapewnienie obywatelom dostępu do informacji o możliwości dokonania zgłoszenia zewnętrznego do rzecznika. Dlatego ważne jest udostępnianie właściwych danych.

Właściwa informacja

Rzecznik przypomina również, że zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie sygnalistów zrozumiałe i łatwo dostępne informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do RPO stanowią obligatoryjny element procedury zgłoszeń wewnętrznych (czyli tych dostępnych w firmach).

„Informujemy, że zgłoszenia przesłane za pośrednictwem innych kanałów komunikacji niż wskazane nie dają gwarancji ochrony poufności przewidzianej w ustawie” – zastrzega Biuro RPO. „W szczególności elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Biura RPO nie stanowi kanału przeznaczonego do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych” – dodaje. ©℗

Czego może dotyczyć zgłoszenie? Przedmiotem zgłoszenia mogą być informacje o naruszeniu prawa, dotyczące m.in.