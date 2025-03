W takiej sytuacji pracodawca musi przekwalifikować wypłacone świadczenia z wypadkowych na zwykłe chorobowe.To wymaga sporządzenia korekt dokumentacji rozliczeniowej oraz uregulowania zaległych składek.

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić m.in., że w przewidzianym w przepisach trybie zostaną ustalone okoliczności i przyczyny zdarzenia. Ustala je powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy. Zespół ten:

podejmuje niezbędne czynności w celu zabezpieczenia miejsca zdarzenia, dokonuje jego oględzin,

zbiera informacje od świadków,

zasięga opinii lekarza,

dokonuje prawnej kwalifikacji wypadku zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej: ustawa wypadkowa).

Wypadkiem przy pracy jest zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, mające związek z pracą i powodujące uraz lub śmierć. Wszystkie te czynniki muszą wystąpić łącznie, aby można było uznać zdarzenie za wypadek przy pracy.

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół sporządza – nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokół powypadkowy. Jeśli dokument nie budzi zastrzeżeń, zatwierdza go pracodawca nie później niż w ciągu 5 dni.

Zakładowy protokół powypadkowy stwierdzający wypadek przy pracy jest podstawą do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Jednym z nich jest zasiłek chorobowy wynoszący 100 proc. podstawy wymiaru. Zasiłek ten przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy.

Jednak z ustaleniami pracodawcy i jego zespołu nie zawsze zgadza się ZUS. Zakład może zakwestionować w czasie kontroli zdarzenie jako wypadek przy pracy, co dla pracodawcy oznacza określone konsekwencje, jeśli wypłacił pracownikowi zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego.

Zasiłek wypadkowy zamiast zwykłego chorobowego

W przypadku gdy zachodzą okoliczności, z powodu których ubezpieczony pracownik nie ma prawa do zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego, przysługują mu świadczenia z ubezpieczenia chorobowego na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa). W takim przypadku poszkodowanemu przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego.

Ważne! Jeżeli pracownik podlega zarówno ubezpieczeniu wypadkowemu, jak i chorobowemu, a niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy i pracownik spełnia warunki do uzyskania świadczeń z obu ubezpieczeń, przysługują mu świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.

Jeżeli jednak świadczenia wypadkowe nie przysługują, pracownik nabywa prawo do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego z uwzględnieniem następujących, ogólnych zasad:

wypłaty najpierw wynagrodzenia za okres choroby, jeżeli pracownik nie wykorzystał jeszcze tego świadczenia przez okres 33 albo 14 dni w roku kalendarzowym (art. 92 kodeksu pracy);

zaliczenia tzw. okresu wyczekiwania, po którego upływie pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej);

pozbawienia zasiłku chorobowego (a także wynagrodzenia chorobowego) za okres pierwszych 5 dni niezdolności do pracy, jeżeli niezdolność ta została spowodowana nadużyciem alkoholu;

wypłaty zasiłku w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru, chyba że u pracownika wystąpiły okoliczności, dzięki którym zachowuje prawo do zasiłku w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru (choroba w okresie ciąży, badania lekarskie dla dawców komórek, tkanek, narządów).

Jest świadczeniem wypłaconym bezpodstawnie, bo pracodawca w protokole np. błędnie ocenił okoliczności wypadku. Należy więc rozpatrzyć, co pracownikowi przysługuje zamiast pełnego zasiłku wypadkowego. Jeżeli pracownik nie wykorzystał jeszcze prawa do wynagrodzenia chorobowego, płatnego ze środków pracodawcy, to w przypadku dłuższej niezdolności za część zwolnienia lekarskiego może mu przysługiwać wynagrodzenie chorobowe, a za pozostały okres, począwszy od 34. (15.) dnia choroby – zasiłek.

Korekta dokumentów rozliczeniowych

Po zamianie zasiłku wypadkowego na wynagrodzenie chorobowe i zwykły zasiłek chorobowy należy skorygować dokumenty do ZUS:

w raporcie korygującym ZUS RSA za błędnie rozliczony miesiąc należy zmienić kod świadczenia/przerwy z 314 (zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego) na 331 (wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby finansowane ze środków pracodawcy) i 313 (zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego).

w raporcie korygującym ZUS RCA trzeba wykazać kwotę wynagrodzenia chorobowego jako podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz kwotę tej składki.

Zaległość składkowa

Jeśli pracownik otrzymał 100-proc. zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego zaliczony w deklaracji ZUS DRA w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne, zamiast 80-proc. wynagrodzenia chorobowego i 80-proc. zasiłku z ubezpieczenia chorobowego, w wyniku sporządzenia korekt powstanie niedopłata zarówno w składce na ubezpieczenie zdrowotne, jak i w składkach na ubezpieczenia społeczne. Płatnik składek powinien więc zapłacić zaległość wraz z odsetkami za zwłokę (chyba że nie przekraczają 1 proc. kwoty wynagrodzenia minimalnego), gdyż rozliczeniu w poczet składek społecznych nie podlegają zasiłki wypłacone bezpodstawnie. Jeżeli zasiłek dla pracownika został mu wypłacony przez płatnika składek:

mimo braku uprawnień lub

w zawyżonej wysokości (np. naliczony od wyższej niż należna podstawy wymiaru czy według wyższej normy procentowej)

i ubezpieczonego nie pouczono o okolicznościach mających wpływ na prawo do świadczenia lub na jego wysokość, to wypłacona przez płatnika składek kwota świadczenia jest bezpodstawna.

Natomiast składkę zdrowotną pracownik winien zwrócić pracodawcy, gdyż finansuje ją w całości ubezpieczony. [przykład]

przykład

Protokół powypadkowy zawiera uchybienia Pracownik od 6 do 31 października 2024 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Za 26 dni pracodawca wypłacił 100-proc. zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, gdyż niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem, który zdarzył się w pracy. Z protokołu powypadkowego wynikało, że był to wypadek przy pracy. Jednak ostatnio po kontroli ZUS okazało się, że protokół zawiera uchybienia (brak kilku danych) i zakład zakwestionował wypłatę zasiłku wypadkowego. W przedstawionej sytuacji należy skorygować dokumenty do ZUS oraz ustalić na nowo, jakie świadczenie przysługiwało z tego tytułu – wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek 80-proc. Przyjmujemy, że pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie chorobowe za 23 dni, a za 3 dni zasiłek z ubezpieczenia chorobowego. Podstawa wymiaru świadczeń wynosi 4314,50 zł, już po odliczeniu 13,71 proc. z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez ubezpieczonego (wynagrodzenie zasadnicze brutto – 5000 zł). Za październik 2024 r. pracownik otrzymał zasiłek wypadkowy w wysokości 3739,32 zł, co wynika z wyliczenia: 4314,50 zł : 30 = 143,82 zł; 143,82 zł x 26 dni = 3739,32 zł Za przepracowaną część miesiąca powinien otrzymać 666,58 zł: 5000 zł : 30 = 166,67 zł 166,67 x 26 dni = 4333,42 zł 5000 zł – 4333,42 zł = 666,58 zł Składka na ubezpieczenie zdrowotne za październik wyniosła: (666,58 zł – 13,71 proc.) x 9 proc. = 51,77 zł Pracodawca jako płatnik zasiłku zaliczył w ciężar składek społecznych wypłaconą kwotę zasiłku 3739,32 zł, tym samym zmniejszając bieżące zobowiązanie wobec ZUS. W ramach korekty płatnik naliczył:

wynagrodzenie chorobowe za 23 dni: 143,82 zł (dniówka zasiłku) x 80 proc. = 115,06 zł 115,06 zł x 23 dni = 2646,38 zł

zasiłek chorobowy 80 proc. za 3 dni: 115,06 zł x 3 dni = 345,18 zł

Wynagrodzenie chorobowe podlega składce zdrowotnej, dlatego zamiast 51,77 zł powinna ona wynieść 289,94 zł: [(666,58 zł – 13,71 proc.) + 2646,38 zł] x 9 proc. = 289,94 zł W wyniku przeliczeń powstała:

niedopłata składek społecznych: 3394,14 zł (3739,32 zł – 345,18 zł),

niedopłata składki zdrowotnej: 238,17 zł (289,94 zł – 51,77 zł). ©℗

Jakie dokumenty

W sprawie opisywanej w przykładzie pracodawca musi za październik 2024 r. złożyć w ZUS następujące dokumenty korygujące:

raport ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 331 i kwotą wynagrodzenia chorobowego – 2646,38 zł oraz z kodem 313 i kwotą zasiłku z ubezpieczenia chorobowego 345,18 zł;

raport ZUS RCA z kodem pracowniczym 011000 i podstawą wymiaru składki zdrowotnej stanowiącej sumę wynagrodzenia za pracę (po odliczeniu części 13,71 proc.) i wynagrodzenia chorobowego, oraz kwotą składki – 289,94 zł;

deklarację ZUS DRA – płatnik ma prawo rozliczyć w ciężar składek społecznych jedynie kwotę zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego, czyli kwotę 345,18 zł, a nie 3739,32 zł.

Różnica między odliczeniami, tj. 3394,14 zł, stanowi zaległość w składkach społecznych.

Załóżmy, że w marcu 2025 r. pracownik zwróci niedopłaconą składkę zdrowotną, którą pracodawca musiał zapłacić po skorygowaniu dokumentów ZUS w wysokości 238,17 zł. Jednak taki zwrot nie wywoła żadnego skutku w zakresie podatku dochodowego. Jeśli z kolei pracownik zwróci nadpłatę z tytułu zawyżonego świadczenia chorobowego w wysokości 747,76 zł (różnica między pobranym zasiłkiem wypadkowym a należnym wynagrodzeniem chorobowym i zasiłkiem 80 proc.: 3739,32 zł – (2646,38 zł + 345,18 zł), to będzie miał prawo do odliczenia tej kwoty od dochodu z tytułu bieżącego wynagrodzenia.

Lista płac

W opisanej w przykładzie sytuacji lista płac za marzec 2025 r. powinna wyglądać następująco:

składka zdrowotna: 388,31 zł

5000 zł – 13,71 proc. = 4314,50 zł

4314,50 zł x 9 proc. = 388,31 zł

podstawa opodatkowania: 3317 zł (po zaokrągleniu)

4314,50 zł – 250 zł – 747,76 zł = 3316,74 zł

zaliczka na podatek: 98 zł (po zaokrągleniu)

(3317 zł x 12 proc.) – 300 zł = 98,04 zł

Do wypłaty:

4314,50 zł – 388,31 zł – 98 zł – 238,17 zł = 3590,02 zł

W analizowanej sytuacji kwotę 747,76 zł pracownik przekazał bezpośrednio na konto pracodawcy. Wyraził on pisemną zgodę na dobrowolne potrącenie z wynagrodzenia niedopłaconej składki zdrowotnej, natomiast ze względu na zachowanie kwoty wolnej nadwyżka zasiłku musiała być zwrócona już po dokonaniu wypłaty. ©℗