Komisja sejmowa zajęła negatywne stanowisko wobec propozycji wykreślenia przepisu podnoszącego wysokość kar dla pracodawców za wykroczenia związane z naruszaniem prawa pracy.

To jedna z decyzji podjętych wczoraj w trakcie obrad komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących rynku pracy oraz cudzoziemców przebywających na terytorium Polski. Na posiedzeniu m.in. rozpatrzono poprawki Senatu wprowadzone do ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium RP.

Wyższe kary dla pracodawców

Po zmianach co do zasady widełki kary grzywny przewidzianej w kodeksie pracy (k.p.) miałyby wynosić od 3 tys. do 50 tys. zł (obecnie jest to od 1 tys. do 30 tys. zł). Komisja negatywnie zaopiniowała propozycję Senatu, by wykreślić tę regulację. Głosowanie było jednak dość wyrównane – 11 głosów za, 11 głosów przeciw i dwa wstrzymujące się. Dlatego nie można wykluczyć, że wynik planowanego na dziś głosowania całego Sejmu nad tą poprawką może być inny.

Umowy cywilnoprawne dla pracy tymczasowej

Odmienny los spotkał natomiast poprawkę Senatu, która przywraca możliwość zatrudniania cudzoziemców do pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych. Mimo negatywnego stanowiska rządu poprawka ta uzyskała pozytywną rekomendację sejmowej komisji nadzwyczajnej. O tym, czy zmiana ta utrzyma się w ustawie, zadecyduje oczywiście Sejm na posiedzeniu plenarnym.

Karalność cudzoziemca

Negatywną opinię komisji uzyskała z kolei poprawka wyższej izby parlamentu, która wprowadza obowiązek dołączenia informacji dotyczącej karalności cudzoziemca – opierającej się m.in. na oświadczeniu cudzoziemca – do dokumentów składanych przy legalizacji pracy. Wpływ na taką decyzję mogły mieć zastrzeżenia zgłoszone przez Biuro Legislacyjne Senatu. Podnosiło ono, że przepisy nie zawierają rygoru odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w przypadku oświadczenia cudzoziemca o tym, czy był karany w państwie, którego jest obywatelem. BLS wskazywało, że takie oświadczenie może też być trudne do sprawdzenia przez polskie organy. Zaznaczyło również, że w państwie, którego obywatelem jest dany cudzoziemiec, mogą istnieć inne znamiona przestępstwa niż określone w naszej ustawie, przez co może być trudność w zastosowaniu przepisu.

Kontrole krzyżowe

Negatywnie zaopiniowana została też senacka poprawka, w której zaproponowano usunięcie z ustawy regulacji, dzięki której Straż Graniczna i Państwowa Inspekcja Pracy mogłyby prowadzić kontrole bez uprzedzenia, w tym kontrole krzyżowe legalności zatrudnienia i pobytu cudzoziemców. ©℗