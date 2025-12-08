Komunikat wydano po rozmowach, w których uczestniczyli premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, kanclerz Niemiec Friedrich Merz i prezydent Francji Emmanuel Macron.

Pałac Elizejski przypomniał, że cel wspólnej pracy nad planem zaproponowanym przez Stany Zjednoczone stanowi jego uzupełnienie o wkład państw europejskich, „w ścisłej koordynacji” z Kijowem.

Końcowy etap prac nad europejską wersją planu USA

Działania te są na etapie „finalizowania przez doradców ds. bezpieczeństwa narodowego”, w celu dalszych rozmów między USA, krajami europejskimi i Ukrainą, co powinno „pozwolić na osiągnięcie większej zbieżności (stanowisk) w najbliższych dniach” - podał Pałac Elizejski.

„Równolegle pogłębiana będzie praca w celu zapewnienia Ukrainie mocnych gwarancji bezpieczeństwa, jak również - w celu przewidzenia działań na rzecz odbudowy Ukrainy” - dodano w komunikacie.

Zełenski o jedności Europy i dalszym wsparciu dla Ukrainy

„Dzisiaj kluczowa jest jedność między Europą a Ukrainą, a także jedność między Europą, Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi” – napisał na kanale X Zełenski po rozmowach z przywódcami grupy E3 w Londynie. Jak zrelacjonował, podczas spotkania politycy przeprowadzili „szczegółową dyskusję na temat wspólnej pracy dyplomatycznej ze stroną amerykańską”, a także uzgodnili „wspólne stanowisko w sprawie gwarancji bezpieczeństwa i odbudowy” Ukrainy po zakończeniu wojny z Rosją.

„Przeprowadziliśmy także osobną rozmowę na temat dalszego wsparcia obronnego dla Ukrainy” – oznajmił prezydent, dodając podziękowania dla przywódców Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec za spotkanie i „osobisty wkład na drodze do osiągnięcia pokoju”.

Rzecznik biura Starmera oświadczył, że obecny moment jest najbliższy pokojowi od blisko czterech lat, odkąd trwa inwazja Rosji na Ukrainę. – Cieszymy się, że rozmowy są kontynuowane na każdym szczeblu – podkreślił.

Jednocześnie przedstawiciel brytyjskiego szefa rządu przestrzegł, że rezultaty rozmów nie będą natychmiastowe. – Między konfliktem a pokojem (droga) nie przebiega prosto – dodał.

Francuski dziennik „Le Figaro” podał, że spotkanie przywódców Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec z prezydentem Ukrainy trwało niecałe dwie godziny.

Zełenski z Londynu uda się jeszcze w poniedziałek do Brukseli, gdzie spotka się z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem i szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.