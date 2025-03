Zakład utrudnia prowadzenie biznesu [OPINIA]

Łukasz Chruściel, radca prawny, partner w kancelarii PCS | Littler:

Dobrze się składa, że cudzoziemcy w tak dużym stopniu partycypują w systemie ubezpieczeń społecznych. Z roku na rok przypis składek wpływających za cudzoziemców znacząco wzrasta. Co ciekawe, procentowy udział składek Ukraińców we wszystkich składkach odprowadzanych za obcokrajowców pozostaje na podobnym poziomie. Przyczynę tego wzrostu może stanowić nieprawidłowa wykładnia, jaką ZUS stosuje wobec ubezpieczeń społecznych cudzoziemców. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie podlegają ubezpieczeniom społecznym obywatele państw obcych, których pobyt na obszarze RP nie ma charakteru stałego i którzy są zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach, misjach specjalnych lub instytucjach międzynarodowych, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej. Sąd Najwyższy w wielu wyrokach potwierdził już, że w cytowanym przepisie nie chodzi o koniunkcję, a brak stałego pobytu jest wystarczający do wyłączenia spod ubezpieczeń. I to niezależnie od tego, czy dana osoba jest zatrudniona we wskazanych przedstawicielstwach i urzędach. Pomimo to ZUS obejmuje wskazane osoby obowiązkiem ubezpieczeń, wprowadzając atmosferę braku pewności prawa i utrudniając prowadzenie biznesu w sposób przewidywalny.