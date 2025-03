Tak jak zapowiadaliśmy w DGP, Senat nie zgodził się na podniesienie wysokości kar dla wszystkich pracodawców za wykroczenia związane z naruszaniem prawa pracy. Przywrócił też możliwość zatrudniania obcokrajowców do pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych.

To najistotniejsze zmiany wprowadzone do ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium RP przez wyższą izbę parlamentu. Senat zaproponował wprowadzenie do jej tekstu 46 poprawek, którymi w tym tygodniu zajmie się Sejm.

Jedną z ważniejszych zmian jest propozycja wykreślenia przepisu, który wprowadza zmiany w kodeksie pracy (k.p.). Regulacja uzgodniona przez Sejm podczas II czytania ustawy podwyższa kary nakładane na pracodawców za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Według propozycji niższej izby parlamentu widełki kary grzywny miałyby wynosić co do zasady od 3 tys. do 50 tys. zł (obecnie od 1 tys. do 30 tys. zł). Sejm przewidział też nowe wykroczenie w postaci niewypłacania pracownikowi wynagrodzenia przez co najmniej trzy miesiące, za co miałaby grozić kara grzywny od 5 tys. zł do 60 tys. zł albo kara ograniczenia wolności.

Zdaniem Senatu zmiany te zostały wprowadzone do ustawy z naruszeniem konstytucyjnego trybu stanowienia prawa (z naruszeniem art. 119 ust. 1 Konstytucji RP). Chodzi o to, że podstawowe treści, które znajdą się ostatecznie w ustawie, powinny przebyć pełną drogę procedury sejmowej, tak by nie zabrakło czasu i możliwości na przemyślenie przyjmowanych rozwiązań i zajęcie wobec nich stanowiska (zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego). Poza tym nie może dochodzić do zatarcia odrębności między inicjatywą ustawodawczą i poprawkami.

Senat zaproponował też modyfikację przepisów, które ograniczają możliwość zatrudnienia cudzoziemca do pracy tymczasowej tylko na podstawie umowy o pracę. A konkretnie przewidują, że zezwolenie na pracę oraz oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi może być wydane tylko w przypadku, gdy cudzoziemiec ten będzie wykonywał pracę na tej podstawie. Zdaniem wyższej izby parlamentu takie ograniczenie jest nieuzasadnione i zbyt restrykcyjne, w związku z czym zaproponowano jego usunięcie. Dzięki tej poprawce dopuszczono zatem możliwość zawierania umów cywilnoprawnych przez agencje pracy tymczasowej z cudzoziemcami.

– Dobrze się stało, że senatorowie wsłuchali się w argumenty, które wysuwałam nie tylko ja, ale też liczne organizacje pracodawców, eksperci, a także Biuro Legislacyjne Senatu. Mam nadzieję, że Sejm przyjmie ustawę w wersji uchwalonej przez izbę wyższą parlamentu – wskazuje Agnieszka Majewska, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

Senat proponuje też wyrzucenie z ustawy regulacji, które pozwalają Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy na przeprowadzanie kontroli u przedsiębiorcy bez uprzedzenia, w tym kontroli krzyżowych (tj. dwóch kontroli jednocześnie).

Ponadto wyższa izba parlamentu w przypadku składania wniosku o wydanie zezwolenia na pracę (lub oświadczenia o powierzeniu pracy) wprowadziła obowiązek dołączenia informacji dotyczącej karalności cudzoziemca. Poszerzyła też katalog przestępstw, których popełnienie przez cudzoziemca będzie skutkowało odmową udzielenia zezwolenia na pracę (lub dokonania wpisu oświadczenia o powierzeniu pracy) m.in. o niektóre przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, łapownictwa i płatnej protekcji.

Etap legislacyjny

Ustawa czeka na rozpatrzenie przez Sejm po poprawkach Senatu