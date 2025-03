Z uwzględnieniem dni kalendarzowych

Pracownica do 10 kwietnia 2024 r. przebywała na urlopie wychowawczym, który rozpoczęła w 2022 r. Za okres pracy od 11 kwietnia do 31 grudnia 2024 r. pracodawca wypłacił jej w styczniu 2025 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne proporcjonalnie zmniejszane za okres nieobecności w pracy w kwocie 2890 zł. Pracownica ta w lutym br. stała się niezdolna do pracy z powodu choroby. Przy obliczaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego za luty br. do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za okres od kwietnia 2024 r. do stycznia 2025 r. należy doliczyć 13. wynagrodzenie w wysokości 1/8 kwoty wypłaconej za okres pełnych kalendarzowych miesięcy po powrocie z urlopu wychowawczego, tj. za okres od maja do grudnia, po pomniejszeniu o potrącone składki na ubezpieczenia społeczne. Kwota rocznej premii, którą należy uwzględnić w podstawie wymiaru chorobowego wynosi 2306,49 zł i została obliczona następująco: