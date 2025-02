Mniejsze firmy mają problem ze zwolnieniami lekarskimi swoich pracowników. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podda analizie przepisy dotyczące wypłaty zasiłków chorobowych.

Kto ma problem z zasiłkiem chorobowym?

Na problem zwrócił uwagę poseł Jacek Niedźwiedzki (KO) w interpelacji skierowanej do resortu.

– Sprawa zgłaszana do mojego biura dotyczy małych przedsiębiorców, zatrudniających niewielką liczbę osób w swojej firmie(np. dwóch pracowników). Chodzi o procedurę zwolnień lekarskich – mówi i wyjaśnia, że aby wypełnić wniosek o świadczenie z tytułu zasiłku chorobowego, pracodawca zmuszony jest zalogować się do serwisu PUE ZUS i odnaleźć go w trudno dostępnym miejscu. Później wymagane jest wypełnienie formularza, np. Z-3. Polega to na tym, że płatnik musi przepisać dane z systemu PUE ZUS do wniosku Z-3, podpisać go podpisem elektronicznym i wysłać do ZUS. Jeżeli jednak pracodawca pomyli się, przepisując dane, np. umieści niewłaściwą cyfrę bądź datę, otrzymuje informację z ZUS z oczekiwaniem dokonania poprawki. Do czasu prawidłowego przepisania danych z systemu do wniosku, wstrzymywane jest wypłacanie świadczenia choremu pracownikowi.

– Duże firmy nie mają takich problemów, gdyż korzystają z drogich systemów komputerowych, które pozwalają je ominąć. Takie procedury odbierane są przez wielu małych przedsiębiorców jako uciążliwość, a ich uproszczenie byłoby rozsądne i potrzebne – zaznaczył i skierował do MRPiPS pytanie, czy jest możliwe podjęcie działań na rzecz zmiany obecnej procedury.

Czy resort pracy rozwiąże problem?

Resort rodziny w odpowiedzi poinformował, że teraz nie prowadzi prac nad modyfikacją przepisów określających zasady przyznawania i wypłaty zasiłku chorobowego. – Niemniej chciałabym zapewnić, że ministerstwo przywiązuje szczególną wagę do przepisów zapewniających prawidłowość ustalania prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przyznawanych ubezpieczonym przy jednoczesnym minimalnym obciążeniu płatników składek w zakresie przekazywanych dokumentów – zaznaczyła Aleksandra Gajewska, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. – Pragnę zapewnić, że w resorcie zwracana będzie szczególna uwaga na problemy zasygnalizowane w wystąpieniu – wskazała. Dodała, że resort podda analizie funkcjonowanie obowiązujących przepisów, Weźmie też pod uwagę możliwość uproszczenia zasad przyznawania i wypłaty zasiłków. ©℗