Na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie zdecydowali, że komisja nadzwyczajna rozpatrzy rządowy projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Zawiera on budzący duże kontrowersje przepis dotyczący dodatków do pensji dla pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy.

Chodzi o art. 283 projektu. Początkowo przewidywał on, że dyrektorzy tych instytucji będą mogli przyznawać pracownikom dodatek motywacyjny. Miałby on wysokość do 1 tys. zł miesięcznie i przysługiwałby przez maksymalnie sześć miesięcy. Jednak na etapie prac nad projektem na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów uwagi do tego przepisu zgłosiło Ministerstwo Finansów. W związku z tym doszło do zmiany brzmienia art. 283 w taki sposób, że dodatek motywacyjny ma być wypłacany pracownikom powiatowych urzędów pracy (PUP), wojewódzkich urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy, którzy są zatrudnieni na wymienionych w nim stanowiskach, m.in. doradcy ds. zatrudnienia, doradcy zawodowego i specjalisty ds. programów. W takiej wersji projekt przyjął rząd i skierował do Sejmu.

Kto zostanie wykluczony z dodatku motywacyjnego w pośredniakach

Przeciwko tej zmianie protestuje Związek Powiatów Polskich (ZPP). W piśmie wysłanym do posłów apeluje on o wprowadzenie poprawki do art. 283, zasadniczo sprowadzającej się do przywrócenia pierwotnej propozycji dotyczącej określania osób uprawnionych do dodatku motywacyjnego. Powiaty wskazują, że została ona uzgodniona na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, natomiast zmieniona później treść tego przepisu dzieli pracowników publicznych służb zatrudnienia na lepszych i gorszych. Na uzyskanie dodatku nie będą bowiem mogli liczyć np. pracownicy działów rejestracji i ewidencji osób bezrobotnych czy dochodzenia należności Funduszu Pracy (FP). ZPP podkreśla, że pracownicy urzędów pracy, którzy i tak otrzymują niewysokie wynagrodzenia, czują się rozczarowani tym, że rząd zaakceptował zmodyfikowany art. 283 projektu. Przypomina przy tym, że podobnie zrobiono pół roku temu, gdy były wprowadzane dodatki motywacyjne dla pracow ników jednostek pomocy społecznej. Wtedy też objęto nimi tylko część kadry, co spowodowało ogromną falę niezadowolenia osób, które zostały pominięte. Dlatego, zdaniem ZPP, tak samo mogą zareagować pracownicy pośredniaków.

Kwestia prawa do dodatku była podnoszona przez większość posłów zabierających głos podczas I czytania projektu na plenarnym posiedzeniu Sejmu (zarówno tych z rządzącej koalicji, jak i z opozycji). Wskazywali oni, że możliwość uzyskania dodatku powinna dotyczyć wszystkich pracowników służb zatrudnienia i to dyrektorzy powinni decydować, którym z nich należy się dodatkowa gratyfikacja finansowa. Z kolei Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, tłumaczył, że na obecnym etapie resort jest związany stanowiskiem rządu, które jeszcze się nie zmieniło. Jednocześnie dodał, że propozycja zmiany art. 283 projektu będzie przedmiotem dyskusji na posiedzeniach komisji. ©℗