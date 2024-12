Dodatkowe urlopy to nowe uprawnienie, o którym nie wszyscy pamiętają. Kadry nie przypominają też specjalnie pracownikom, aby go wykorzystali do końca 2024 roku. A trzeba to zrobić, jeśli nie chcemy, aby przepadły. Do końca roku zostało dokładnie 6 dni roboczych na wykorzystanie nowych urlopów. Sprawdź, na jakich zasadach możesz to zrobić.

Dzięki nowelizacji Kodeksu pracy Polacy zyskali 7 dodatkowych dni wolnego w ciągu roku. Trzeba je wykorzystać do końca grudnia. Urlopy te nie przechodzą na kolejny rok, powiększając pulę z 2025 roku. W nowym roku konto wyzeruje się i będziemy mieli znowu 7 dni dodatkowego wolnego. Dowiedz się, komu przysługuje ten urlop oraz jakie są zasady ich wykorzystania.

Nowe dni wolne w 2024 roku. Nowelizacja Kodeksu pracy

Celem zmian było dostosowanie polskich przepisów do unijnych dyrektyw dotyczących równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz przejrzystych warunków zatrudnienia. Dzięki nim pracownicy zyskali nowe uprawnienia:

2 dni wolnego z powodu siły wyższej: mogą być wykorzystane w sytuacjach nagłych, takich jak choroba w rodzinie lub niespodziewane wypadki.

mogą być wykorzystane w sytuacjach nagłych, takich jak choroba w rodzinie lub niespodziewane wypadki. 5 dni urlopu opiekuńczego: przeznaczonego na sprawowanie opieki nad bliskimi osobami w trudnych sytuacjach.

Te dodatkowe dni wolne stanowią uzupełnienie dotychczasowych urlopów wynikających z Kodeksu pracy, takich jak urlop wypoczynkowy czy urlop macierzyński.

Urlop z powodu siły wyższej 2024. Jak go wziąć?

Urlop z powodu siły wyższej to nowość w polskim prawie pracy. Jest to wolne, które przysługuje pracownikowi w wymiarze 2 dni lub 16 godzin rocznie. Może być wykorzystane w sytuacjach nagłych, które wymagają pilnej obecności pracownika poza miejscem pracy.

Najważniejsze zasady to:

Decyzja pracownika: możesz wybrać, czy chcesz skorzystać z 2 dni, czy podzielić wolne na godziny.

możesz wybrać, czy chcesz skorzystać z 2 dni, czy podzielić wolne na godziny. Częściowa płatność: wynagrodzenie za czas wolny wynosi 50% standardowej stawki.

wynagrodzenie za czas wolny wynosi 50% standardowej stawki. Prostota wniosku: nie ma obowiązku składania wniosku z wyprzedzeniem – wystarczy zgłosić go najpóźniej w dniu korzystania z urlopu.

nie ma obowiązku składania wniosku z wyprzedzeniem – wystarczy zgłosić go najpóźniej w dniu korzystania z urlopu. Proporcjonalność: osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy mają prawo do urlopu proporcjonalnie do etatu.

Przykład Jeśli pracownik zatrudniony na pół etatu potrzebuje urlopu z powodu siły wyższej, przysługuje mu 1 dzień lub 8 godzin wolnego. Dzięki temu rozwiązaniu można elastycznie reagować na niespodziewane sytuacje.

Urlop opiekuńczy 2024. Wsparcie dla opiekunów

Urlop opiekuńczy to nowe uprawnienie, które umożliwia pracownikom opiekę nad członkami rodziny lub innymi osobami zamieszkującymi w tym samym gospodarstwie domowym. Wymiar tego urlopu wynosi 5 dni w roku kalendarzowym.

Najważniejsze zasady urlopu opiekuńczego:

Osoby uprawnione: z urlopu mogą skorzystać wszyscy pracownicy, niezależnie od tego, czy są rodzicami. Przysługuje on na opiekę nad bliskimi, takimi jak dzieci, małżonek, rodzice czy partner życiowy.

Brak wynagrodzenia: to spory minus - za czas urlopu opiekuńczego pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia, ale okres ten jest wliczany do stażu pracy.

to spory minus - za czas urlopu opiekuńczego pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia, ale okres ten jest wliczany do stażu pracy. Elastyczność: urlop może być podzielony na części lub wykorzystany jednorazowo.

urlop może być podzielony na części lub wykorzystany jednorazowo. Obowiązek pracodawcy: pracodawca nie może odmówić udzielenia tego urlopu, jeśli pracownik spełni formalności.

Przykład Pracownik, który potrzebuje czasu na opiekę nad chorym rodzicem, może podzielić urlop na pojedyncze dni, aby lepiej dostosować się do sytuacji rodzinnej.

Jakie inne urlopy przysługują pracownikom w Polsce?

Poza nowymi dniami wolnymi, Kodeks pracy przewiduje również inne rodzaje urlopów, które można wykorzystać w zależności od sytuacji:

Urlop wypoczynkowy: wynosi 20 lub 26 dni w zależności od stażu pracy.

wynosi 20 lub 26 dni w zależności od stażu pracy. Urlop macierzyński: przysługuje matkom w wymiarze 20 tygodni z możliwością przedłużenia.

przysługuje matkom w wymiarze 20 tygodni z możliwością przedłużenia. Urlop rodzicielski: może być wykorzystany przez rodziców w wymiarze do 32 tygodni.

może być wykorzystany przez rodziców w wymiarze do 32 tygodni. Urlop na żądanie: pracownik ma prawo do 4 dni wolnych w roku, które można wziąć bez wcześniejszego uzgadniania z pracodawcą.

pracownik ma prawo do 4 dni wolnych w roku, które można wziąć bez wcześniejszego uzgadniania z pracodawcą. Urlop bezpłatny: dostępny za zgodą pracodawcy, bez wynagrodzenia.

Nowe dni wolne to szansa na załatwienie nagłych spraw czy opiekę nad bliskimi. Warto je wykorzystać w ciągu najbliższych dni, gdyż jeśli tego nie zrobimy - przepadną. Wadą nowych urlopów jest to, że nie są w 100 proc. płatne. To może powstrzymywać niektórych przed ich wykorzystaniem. Dla innych mogą jednak okazać się ostatnią deską ratunku w sytuacjach podbramkowych.