Planujesz urlop na 2025 rok? Dzięki nowym dniom wolnym możesz wydłużyć odpoczynek i maksymalnie wykorzystać swój urlop wypoczynkowy. Zobacz, jak zyskać aż 31 dni wolnego, biorąc jedynie 8 dni urlopu. Przedstawiamy rozpiskę dni wolnych oraz wskazówkę, kiedy wziąć urlop, aby wydłużyć wypoczynek.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy, wprowadzającą Wigilię jako ustawowy dzień wolny od pracy. Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie pracy, w 2025 roku pracownicy będą mieli 14 dni wolnych od pracy, w tym święta państwowe i religijne. Nowelizacja, jeśli zostanie zaakceptowana przez Senat i prezydenta, zacznie obowiązywać w przyszłym roku. Święta przypadające w tygodniu dają możliwość skorzystania z tzw. długich weekendów lub przedłużonych przerw świątecznych. Wigilia, która dotychczas była dniem roboczym, może całkowicie zmienić sposób planowania wolnego w grudniu. To oznacza, że pracownicy będą mieli dodatkowy czas na przygotowania do świąt lub rodzinne spotkania.

Kalendarz dni wolnych 2025. Jak zaplanować urlop w grudniu?

Grudzień 2025 roku zapowiada się szczególnie atrakcyjnie dla osób, które potrafią efektywnie zarządzać swoim urlopem. Dzięki wprowadzeniu wolnej Wigilii można zyskać aż tydzień wolnego przy minimalnym wykorzystaniu dni urlopowych.

Oto jak zaplanować dni wolne:

22 i 23 grudnia (poniedziałek i wtorek): weź urlop i połącz go z Wigilią oraz świętami, co da aż siedem dni wolnych od pracy.

(poniedziałek i wtorek): weź urlop i połącz go z Wigilią oraz świętami, co da aż siedem dni wolnych od pracy. 29, 30 i 31 grudnia oraz 2 i 5 stycznia: wykorzystaj pięć dni urlopu, by odpoczywać przez dwa tygodnie – od Bożego Narodzenia aż do Trzech Króli.

Urlop 2025. Długie weekendy

W ciągu roku można skorzystać także z innych korzystnych układów świąt i urlopów. Kilka dni wolnych wystarczy, by przedłużyć odpoczynek w maju, czerwcu czy listopadzie.

Przykładowe długie weekendy w 2025 roku:

Majówka (1-4 maja) : bez urlopu, jeśli pracodawca udzieli wolnego za przypadające w sobotę Święto Konstytucji 3 Maja.

: bez urlopu, jeśli pracodawca udzieli wolnego za przypadające w sobotę Święto Konstytucji 3 Maja. Boże Ciało (19-22 czerwca) : wystarczy jeden dzień urlopu (piątek, 20 czerwca).

: wystarczy jeden dzień urlopu (piątek, 20 czerwca). Święto Niepodległości (8-11 listopada): weź urlop w poniedziałek, 10 listopada.

Każdy z tych układów pozwala na czterodniowy odpoczynek z minimalnym wykorzystaniem dni urlopowych, co szczególnie docenią osoby planujące krótkie wyjazdy.

Kalendarz dni wolnych 2025. Święta w sierpniu – trzy dni wolne bez urlopu

Sierpień 2025 roku również daje możliwość wydłużenia odpoczynku. Dzięki świętom przypadającym na piątek (Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny), pracownicy będą mieli trzy dni wolne od 15 do 17 sierpnia. To doskonała okazja, by zorganizować letni wypad bez konieczności korzystania z urlopu.

Inne pomysły na wydłużenie wolnego w 2025 roku

Kalendarz na 2025 rok oferuje jeszcze więcej okazji do przedłużenia odpoczynku, jeśli umiejętnie wykorzystasz dni urlopowe przy innych świętach ustawowych. Oto dodatkowe propozycje, jak zaplanować długie przerwy w pracy:

Wielkanoc (19-21 kwietnia): Weź urlop na piątek, 18 kwietnia, by zyskać czterodniowy odpoczynek, który pozwoli na spokojne przygotowania do Wielkanocy i świąteczne spotkania z rodziną.

Weź urlop na piątek, 18 kwietnia, by zyskać czterodniowy odpoczynek, który pozwoli na spokojne przygotowania do Wielkanocy i świąteczne spotkania z rodziną. Zielone Świątki (8 czerwca): Choć święto to przypada w niedzielę, warto połączyć je z dodatkowym dniem wolnym w piątek, 6 czerwca, by rozpocząć weekend wcześniej. Taki układ sprawdzi się szczególnie dla osób, które planują wyjazdy w tym okresie.

Choć święto to przypada w niedzielę, warto połączyć je z dodatkowym dniem wolnym w piątek, 6 czerwca, by rozpocząć weekend wcześniej. Taki układ sprawdzi się szczególnie dla osób, które planują wyjazdy w tym okresie. Wszystkich Świętych (1 listopada): W 2025 roku Wszystkich Świętych przypada w sobotę. Możesz zaplanować wolne w piątek, 31 października, lub w poniedziałek, 3 listopada, jeśli pracodawca zgodzi się na udzielenie dnia wolnego za święto przypadające w weekend.

Te dodatkowe możliwości pozwalają nie tylko na dłuższy relaks, ale także na lepsze wykorzystanie przysługującego urlopu wypoczynkowego. Dzięki starannemu planowaniu możesz cieszyć się kilkoma długimi weekendami i dłuższymi przerwami w pracy bez konieczności dużego ograniczania dni wolnych do wykorzystania w innych częściach roku.

Wieź 8 dni urlopu i wypocznij przez 31 dni [PODSUMOWANIE]

Oto symulacja wykorzystania dni urlopowych w 2025 roku:

Majówka: 1–4 maja

Święta: 1 maja (czwartek), 3 maja (sobota, do odbioru dzień wolny od pracy).

Dni urlopu: 2 maja (piątek).

Wolne dni: 1–4 maja (4 dni).

Liczba urlopowych dni: 1 dzień.

Czerwiec: Boże Ciało

Święta: 19 czerwca (czwartek).

Dni urlopu: 20 czerwca (piątek).

Wolne dni: 19–22 czerwca (4 dni).

Liczba urlopowych dni: 1 dzień.

Sierpień: Święto Wojska Polskiego

Święta: 15 sierpnia (piątek).

Wolne dni: 15–17 sierpnia (3 dni).

Liczba urlopowych dni: 0 dni (tylko święto).

Listopad: Wszystkich Świętych i Narodowe Święto Niepodległości

Święta: 1 listopada (sobota, do odbioru dzień wolny) i 11 listopada (wtorek).

Dni urlopu: 10 listopada (poniedziałek).

Wolne dni: 9–11 listopada (3 dni) oraz dodatkowy dzień do odbioru za 1 listopada.

Liczba urlopowych dni: 1 dzień.

Grudzień i styczeń: Święta Bożego Narodzenia, Wigilia, i Trzech Króli

Święta: 24 grudnia (środa, Wigilia), 25–26 grudnia (czwartek i piątek), 1 stycznia (czwartek), 6 stycznia (poniedziałek, Trzech Króli).

Dni urlopu: 22–23 grudnia (poniedziałek i wtorek), 29–31 grudnia (poniedziałek–środa), 2 stycznia (piątek).

Wolne dni: 20 grudnia – 6 stycznia (18 dni).

Liczba urlopowych dni: 5 dni.

Łączny bilans:

Maksymalna liczba dni wolnych: 31 dni (przy optymalnym planowaniu urlopu w maju, czerwcu, listopadzie i grudniu/styczniu).

Wykorzystane dni urlopowe: 8 dni.

Kalendarz dni wolnych 2025. Ile dni urlopu przysługuje pracownikom?

Przypomnijmy, że zgodnie z Kodeksem pracy, liczba dni urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy:

20 dni urlopu – przysługuje pracownikom zatrudnionym krócej niż 10 lat,

– przysługuje pracownikom zatrudnionym krócej niż 10 lat, 26 dni urlopu – mają pracownicy z co najmniej 10-letnim stażem pracy.

Warto pamiętać, że 4 dni urlopu można wykorzystać jako urlop na żądanie. Pozostałe dni są planowane w porozumieniu z pracodawcą i zgodnie z przyjętym harmonogramem urlopów.