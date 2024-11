Ważne

Nie należy tego jednak traktować jako zapłatę za krew. Nie chodzi o to, aby krew sprzedawać i traktować to jako źródło zarobku. Świadczenia za oddaną krew mają bowiem charakter rekompensaty (czy to pieniężnej czy niepieniężnej). Człowiek nie jest towarem (ma swoją godność), w tym jego komórki, narządy, krew czy tkanki też tym towarem nie są i być nie mogą. W innym przypadku dochodzi do ciężkiego przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności.