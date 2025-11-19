Rusza operacja "Horyzont". Cel: Zabezpieczenie infrastruktury

- Infrastruktura w kontekście tych niebezpiecznych zdarzeń, z którymi mieliśmy ostatnio do czynienia, musi być w sposób właściwy doglądana przez wszystkie służby państwowe, stąd operacja "Horyzont" - powiedział na konferencji szef MSWiA Marcin Kierwiński.

- Dziękuję premierowi Kosiniakowi-Kamyszowi za szybką odpowiedź na wniosek MSWiA (...). Inicjatywa premiera pojawiła się jeszcze podczas naszych pierwszych rozmów w niedzielę - dodał.

Kierwiński: To jasny sygnał do tych, którzy chcą szerzyć haniebne akty terroru

- Szanowni państwo, operacja "Horyzont" to kwestia wysłania bardzo jasnego sygnału do tych, którzy chcą szerzyć haniebne akty terroru. Polska jest przygotowana, Polska jest gotowa i użyje wszelkich zasobów, które posiada we wszystkich ministerstwach i we wszystkich agendach państwowych, aby chronić bezpieczeństwo swoich obywateli i infrastruktury - podkreślił Kierwiński.

Szef MSWiA mówił nie tylko o żołnierzach, którzy będą zaangażowani w akcję, ale także o środkach technicznych, jak śmigłowce, drony, specjalistyczne systemy nadzoru, które są wykorzystywane zarówno przez wojsko, jak i policję.

- Nasi żołnierze, także zajmujący się cyberzagrożeniami, codziennie odpierają ataki. Nie o każdym państwo słyszycie. Jeśli jest on skutecznie odparty i wyłapany, to nie jest temat, którym służy się chwalą - przekazał szef MSWiA.

Gen. Kukuła: Dla potencjalnej działalności sabotażowej i dywersyjnej kalendarz astronomiczny otwiera okno szansy

Jak przekazał gen. Wiesław Kukuła podczas konferencji, jedną z misji Sił Zbrojnych RP jest wsparcie instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. W jej ramach nastąpi wykorzystanie potencjału sił zbrojnych do wsparcia działań służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, w szczególności policji.

- Ostatnie wydarzenia są najlepszym dowodem, że w dzisiejszych czasach bezpieczeństwu musimy poświęcać zdecydowanie więcej uwagi - mówił gen. Kukuła.

Podkreślił, że intencje Federacji Rosyjskiej pozostają niezmienne, a wydarzenia ostatnich tygodni wytaczają horyzont potencjalnych zdarzeń, które mogą mieć miejsce.

- Nie bez znaczenia jest fakt, że dla potencjalnej działalności sabotażowej i dywersyjnej kalendarz astronomiczny otwiera okno szansy. Noc stanowiąca naturalną zasłonę do tego typu działań przez następne trzy tygodnie będzie bardzo długa. Za nieco ponad miesiąc rozpoczną się Święta Bożego Narodzenia. To okres, w którym większość Polaków będzie przemieszczać się m.in. używając publicznego transportu. To kalendarzowe okno może być postrzegane przez naszych wrogów jako najbardziej dogodny okres, by uderzyć w nasze bezpieczeństwo - poinformował gen. Kukuła podczas konferencji MSWiA.