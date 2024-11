Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikował właśnie projekt rozporządzenia zmieniającego warunki wstąpienia do Policji. Jak przyznaje, jego celem jest "pozyskanie jak największej liczby kandydatów do służby w Policji oraz uzupełnienie wakatu". W efekcie, wymagania stawiane funkcjonariuszom są niższe.

Wakaty w Policji

- Argument z pozyskaniem jak największej liczby kandydatów do służby w Policji oraz uzupełnieniem wakatu jest najgorszym z możliwych. Nie powinniśmy obniżać standardów jakości - mówi Andrzej Szary z biura prasowego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Policja boryka się z coraz większymi problemami kadrowymi. W 2024 roku służbę miało pełnić 108 995 funkcjonariuszy. Dane na dzień 1 sierpnia 2024 r. pokazują, że było ich 94 253, więc liczba wakatów sięgnęła 14 656 (13,46 proc.). W 2023 r. i w 2022 r. na dzień 1 sierpnia zatrudnionych było odpowiednio 94 655 i 98 958 policjantów. A wakatów było odpowiednio 12 454 (11,63 proc.) i 6 351 (6,03 proc. stanu etatowego).

Z danych przytaczanych przez MSWiA wynika, że w 2023 r. do służby w Policji przyjęto 5 174 osób, natomiast w 2022 r. – 5 169. Ogółem w 2023 r. ze służby w Policji odeszło 9 458 policjantów, a w 2022 r. – 4 726.

Cel na 2025 rok to zatrudnienie w sumie 110 709 funkcjonariuszy. Aby tak się stało, w ciągu roku do służby powinno wstąpić 7 400 osób.

Zmiany niekontrowersyjne…

Chcąc osiągnąć ten cel, MSWiA wprowadza szereg zmian w rekrutacji do służby w Policji. Chce m.in. rozszerzenia katalogu organów zarządzających i prowadzących postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji. "Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie albo komendant szkoły policyjnej będą mieli możliwość zarządzania i prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Akademii Policji w Szczytnie albo szkole policyjnej" - czytamy w uzasadnieniu.

Chętni do wstąpienia do służby będą mogli również składać dokumenty rekrutacyjne za pośrednictwem internetu, a rozmowa kwalifikacyjna będzie mogła być przeprowadzona "z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, umożliwiającego jej przeprowadzenie na odległość".

…i kontrowersyjne

Zmianie ma ulec także test sprawności fizycznej realizowanego przez kandydatów do służby. Obecny składa się z toru przeszkód, który kandydat musi pokonać w czasie krótszym niż 1 minuta i 41 sekund i jest stosowany jest od 2007 roku.

Ważne MSWiA w uzasadnieniu do ustawy pisze, że projektując zmiany, brało pod uwagę badania dotyczące aktywności fizycznej Polaków oraz zmiany jakie w tym obszarze zaszły na przestrzeni ostatnich dekad. Jak samo wskazuje jest to trend "niepokojący" i wskazuje na systematycznie pogarszający się stan kondycji fizycznej Polaków.

Nowy test sprawności fizycznej będzie składał się z tyko czterech prób sprawnościowych w zakresie zdolności motorycznych - jak pisze MSWiA - "szczególnie przydatnych dla policjantów".

Kandydaci do służby będą musieli wykonać

rzut oburącz zza głowy do przodu piłką lekarską o ciężarze 3 kg (w tej chwili jest to 5 kg)

siady z leżenia na plecach w czasie 30 s (w tej chwili dodatkowo kandydat otrzymuje obciążenie w postaci 2 kg piłki lekarskiej trzymanej za głową)

bieg ze zmianą kierunku (w tej chwili kandydat musi przebiec 10 razy dystans 5 metrów ze zmianą kierunku ruchu)

bieg z obieganiem stojaków w czasie 90 s.

Oznacza to, że w nowym rozporządzeniu zrezygnowano z takich elementów testu jak: przewroty na materacu, przenoszenie ważącego 28 kg manekina, skok przez płotki oraz skok przez skrzynię.

Ważne Pozytywny wynik z testu sprawności fizycznej otrzymuje kandydat, który zaliczył wszystkie próby sprawnościowe i otrzymał co najmniej 32 punkty na 60 możliwych do uzyskania.

Jak przyznaje MSWiA: "zmiany prób sprawnościowych mają na celu (…) poprawę efektywności pozyskiwania do służby osób o pożądanym profilu sprawności fizycznej – w szczególności osób z większą siłą, dynamiką i szybkością reagowania".

Do tej pory kandydat mógł zapoznać się z torem i przysługiwała mu tylko jedna prób pokonania go. Po zmianach, będzie mógł się z nim zapoznać, a w razie niezaliczenia - spróbować jeszcze raz.

W ramach tego samego postępowania kandydat będzie mógł także powtórnie przystąpić do badania psychologicznego, "jeżeli przełożony właściwy w sprawach danego postępowania kwalifikacyjnego uzna, że uzyskanie ostatecznego wyniku badania wymaga bardziej szczegółowego określenia predyspozycji intelektualnych lub osobowościowych kandydata, niż wynika to z dotychczas przeprowadzonego badania psychologicznego". Dodatkowe badanie psychologiczne może przeprowadzić psycholog, z właściwej do badań psychologicznych komórki organizacyjnej KGP.

- Nasze stanowisko jest niezmienne – żadnego obniżania standardów sprawności fizycznej i psychofizycznej. To są najważniejsze elementy pracy policjanta i nie powinny być one luzowane. Rozporządzenie tworzy furtkę do przyjmowania jak najwyższej liczby kandydatów, bez względu na ich jakość. Trzeba tu podkreślić, że już teraz ze szkolenia podstawowego rezygnuje 300 osób. To znaczy, że zostały przyjęte na nie niewłaściwe osoby - komentuje Szary i dodaje: "Oczywiście możemy rozmawiać o tym, czy funkcjonariusze zajmujący się np. cyberbezpieczeństwem mogą mieć poluzowane wymagania. Pewnie tak, bo najprawdopodobniej oni nigdy nie wyjdą na ulicę i swoją służbę będą pełnić zza biurka".

Zmiany obejmą także rozmowę kwalifikacyjną. Podczas niej będzie oceniana motywacja do podjęcia służby oraz społeczna postawa wobec ludzi, a zrezygnowano z oceny umiejętności skutecznego komunikowania się oraz autoprezentacji.

Nowe rozporządzenie skraca także okresy po których kandydat może ponownie przystąpić do rekrutacji.

W przypadku:

testu sprawności fizycznej – z 2 miesięcy do 14 dni kalendarzowych

ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej – z 6 miesięcy do 4 miesięcy ,

badania psychologicznego – z 10 miesięcy, z tym, że badanie psychologiczne przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do tego badania do 4 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia, z tym, że badanie psychologiczne przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przystąpienia do tego badania,

rozmowy kwalifikacyjnej – z 6 miesięcy do 14 dni

badania psychofizjologicznego – z 12 miesięcy do 6 miesięcy

Co ważne, ponieważ rozporządzenie zawiera zmiany korzystne dla kandydatów, MSWiA chce, by nowe przepisy stosować do postępowań kwalifikacyjnych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia. Przepisy mają wejść w życie szybko - 14 dni od dnia ogłoszenia.