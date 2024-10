Jeżeli osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą będzie chciała wykorzystać nowe uprawnienie i nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne za grudzień, to za ten miesiąc nie będzie mogła złożyć wniosku o ich refundację.

Przypomina o tym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w związku z wchodzącymi w życie od 1 listopada przepisami ustawy z 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 863). Przewidują one wprowadzenie wakacji składkowych, czyli możliwości niepłacenia przez przedsiębiorcę składek na ZUS przez jeden miesiąc w roku (będzie je wtedy finansować budżet państwa). Ponieważ wniosek o udzielenie wakacji składkowych trzeba złożyć miesiąc przed tym miesiącem, który wybierze osoba prowadząca działalność gospodarczą, w tym roku będą one mogły dotyczyć tylko grudnia.

Jeśli więc osoba niepełnosprawna mająca własny biznes postanowi, że w grudniu skorzysta z ulgi w opłacaniu składek, to za ten miesiąc nie będzie przysługiwać ich refundacja, bo jak podkreśla PFRON, zwrotowi podlegają wyłącznie te składki, które zostały opłacone przez przedsiębiorcę. Osoba niepełnosprawna nie powinna w takim przypadku wysyłać do PFRON wniosku Wn-U-G za grudzień br. Jednocześnie z uwagi na to, że w ramach wakacji składkowych należność na ZUS pokryje budżet państwa, będzie to stanowić dla przedsiębiorcy pomoc de minimis. Dlatego jak wyjaśnia PFRON, ta kwestia musi być uwzględniona w kolejnym wniosku Wn-U-G. Dokładnie chodzi o pozycję 47 tego druku, zawierającą pytanie o otrzymaną pomoc de minimis – osoba niepełnosprawna powinna zaznaczyć w nim odpowiedź „Tak, tylko inną niż z PFRON lub również inną niż z PFRON”. Do wniosku trzeba też będzie dołączyć zaświadczenie z ZUS lub oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis, które będzie zawierać dane m.in. o jej wysokości oraz organie jej udzielającym.

Co istotne, zaświadczenie lub oświadczenie będzie składane jednokrotnie. To oznacza, że jeśli osoba niepełnosprawna skorzysta z wakacji składkowych za grudzień br., to we wniosku Wn-U-G o refundację składek za styczeń 2025 r. będzie musiała zaznaczyć odpowiednią rubrykę w poz. 47 i dołączyć jeden z tych dokumentów, ale we wnioskach za kolejne miesiące już nie.

– Gdy jednak niepełnosprawny przedsiębiorca będzie chciał skorzystać z wakacji składkowych w przyszłym roku, np. za marzec 2025 r., to wtedy we wniosku za kwiecień będzie zobligowany do uwzględnienia informacji o pomocy de minimis i dołączenia zaświadczenia lub oświadczenia – mówi Mateusz Brząkowski, radca prawny prowadzący własną kancelarię. ©℗